Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

Heeft Remco Evenepoel zijn beste niveau al bereikt of zit er nog meer in? Bij Red Bull-BORA-hansgrohe twijfelt men daar niet aan. Ralph Denk is ervan overtuigd dat de Belg nog beter kan worden.

Vertrouwen in de toekomst

Remco Evenepoel behoort al jaren tot de absolute wereldtop, maar volgens Ralph Denk is zijn ontwikkeling nog niet afgerond. "Wij zien nog groeimarge", klinkt het in de Tourspecial van Procycling.

Daarmee spreekt de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe het idee tegen dat de Belgische topper al zijn maximale potentieel heeft bereikt, zoals analisten geregeld al eens lieten horen over onze landgenoot.

Geen exacte cijfers

Hoeveel progressie er nog mogelijk is, wil Denk niet zeggen. Volgens hem is dat een onderdeel van de interne werking van de ploeg. "We willen daar geen percentage op plakken: drie, vijf of acht procent. Dat is ook een beetje bedrijfsgeheim."

Toch klinkt er veel vertrouwen door in de woorden van de Duitser. Hij gelooft dat de begeleiding en de infrastructuur van de ploeg een verschil kunnen maken.

Waarom Remco werd gehaald

Voor Denk was de komst van Evenepoel geen toeval. De ploeg haalde hem niet alleen om zijn huidige kwaliteiten, maar ook vanwege zijn groeipotentieel. "Wij geloven dat we hem beter kunnen maken. Anders hadden we hem niet gehaald."



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Die uitspraak toont aan hoeveel vertrouwen de ploeg heeft in de verdere ontwikkeling van onze landgenoot. Hij bereidt zich momenteel volop voor op de Tour de France, in de hoop daar volgende maand te schitteren als nooit te voren.

Ambities blijven groot

Red Bull-BORA-hansgrohe wil zijn renners voortdurend verbeteren en ziet Evenepoel als een van de speerpunten van dat project. "Met al onze expertise en infrastructuur willen wij renners beter maken."

Dat belooft veel voor de toekomst van onze landgenoot. Ondanks zijn indrukwekkende palmares gelooft zijn nieuwe ploeg dat hij nog niet aan zijn plafond zit. Voor de concurrentie is dat misschien wel een van de opvallendste boodschappen in de aanloop naar de volgende grote rondes.