Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"
Foto: © photonews

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Demi Vollering heeft haar indrukwekkende palmares nog wat uitgebreid. De Nederlandse zette nu ook de Giro Women op haar erelijst. Ze maakte het verschil in de laatste rit. Ex-renster Roxanne Kneteman zag haar langdgenote tactisch zeer sterk voor de dag komen.

Demi Vollering probeerde het in de voorlaatste rit. Die etappe werd ingekort door een lawine, waardoor de finish van de rit voor de top van de Colle delle Finestre kwam te liggen. Vollering kon daardoor onvoldoende tijd terugnemen op Anna van der Breggen, die op dat moment nog leidde in het algemene klassement.

Aanval op de slotklim

Tot in de laatste rit. Vollering leek een uitgekiend plan te hebben en viel aan op de slotklim. Ze gooide van der Breggen overboord en stoomde in een groepje van vier door naar de meet. Meesprinten om de zege deed ze niet, maar ze won wel haar allereerste Giro d'Italia Women. 

Ex-renster Roxane Kneteman was verrast. "Als Vollering deze Giro wilde winnen, dan moest ze ook doen wat ze nu met haar ploeg deed. Daarom heeft ze ook de Giro gewonnen. Maar we hadden ook niet verwacht, met wat we deze Giro hebben gezien, dat Van der Breggen zou lossen op die laatste klim", vertelt ze in de podcast In het Wiel.

Kneteman is onder de indruk

Vollering kreeg in ons land al lof van onder meer Sporza-commentatrice Ine Beyen. Ook Kneteman is onder de indruk. "Vollering heeft een gigantische coup gepleegd, en ze heeft het geweldig gedaan. Want laten we eerlijk zijn: dit komt haar echt wel toe, op deze manier. Zo aanvallend rijden: die zware beklimming lag op honderd kilometer voor de meet. Daar heeft ze het verschil niet kunnen maken, maar haar intenties waren wel duidelijk."

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Vollering is ondertussen uitgegroeid tot een legende in het wielrennen. Ze is de tweede vrouw ooit die alle drie de grote rondes op haar naam weet te schrijven. Eerder won ze al de Vuelta in 2024 en 2025 en de Tour in 2023. Komt daar dit jaar nog een Tour-zege bij?

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