🎥 Evenepoel deelt interessante cijfers over voeding in functie van gewicht en steekt de draak met inner circle

Remco Evenepoel gunt u een blik achter de schermen op hoogtestage. Zijn gewicht is voor hem nu een aandachtspunt en voorts is het ook belangrijk dat de sfeer op stage goed is. Daar kijkt Evenepoel zelf op toe, onder andere met een grapje over de Red Bull-stafleden.

Evenepoel heeft een video op zijn YouTube-kanaal geplaatst over twee dagen op hoogtestage op de Teide in Tenerife. De eerste dag was grotendeels een hersteldag. Zo konden er al eens luchtige dingen besproken worden. "Ik heb in artikels gelezen dat Bluetooth niet goed is voor het brein. Ik denk dat het daarom is dat ik school niet heb afgemaakt."

Evenepoel werd op zijn stage ondersteund door enkele stafleden van Red Bull en kwam plots tot een vaststelling. "Met wat een groep zijn we hier. Drie van ons hebben niet eens de school afgemaakt en Klaas Lodewyck is zelfs nooit naar school gegaan." Evenepoel geloofde er niet veel van dat die naar de universiteit in Zwitserland ging.

Evenepoel doet threshold trainingen

"Ja, hij is naar de UCI-universiteit geweest", lacht Evenepoel. Op de tweede dag is het wel werken geblazen voor Remco met treshold trainingen die hem moeten voorbereiden op het rijden van lange beklimmingen tijdens de koers. Op het einde van de video deelde Evenepoel ook de cijfers van zijn voedingsapp. Altijd interessant, zo'n zaken.

"Ik heb in totaal 5113 calorieën opgenomen en ik moest eigenlijk 5400 halen. Ik zit nu wel in een periode met minder calorieën, omdat ik wat gewicht probeer te verliezen", verduidelijkt Evenepoel. "Ik denk dus dat het een perfect cijfer is om te bereiken." Evenepoel is dus nog altijd bezig met te vermageren, met het oog op de Tour de France.

Evenepoel zo licht mogelijk naar de Tour

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Het is een wederkerend fenomeen voor klassementsrenners die in de aanloop naar de Tour zo licht mogelijk proberen te zijn en dus gewicht proberen te verliezen. Dat deed hij meesterlijk in 2024, toen hij derde werd in de Tour. In deze periode is het voor Evenepoel dus extra belangrijk om op zijn voeding te letten.