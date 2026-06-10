Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

Er kwam al snel een alarmerend signaal over Wout van Aert in de ploegentijdrit. Zijn valpartij vlak voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes minimaliseerde hij zelf, maar vanuit zijn ploeg wordt daar nu toch naar gewezen als een mogelijke verklaring.

Acht kilometer hield Van Aert het vol en daarna moest hij afhaken. "Tot dan had hij zelf nog niets gemeld. Maar je zag het wel", getuigt ploegleider Maarten Wynants in Het Laatste Nieuws. "Die eerste meters bergop grepen hem meteen naar de keel." Het was daar werken voor Van Aert, terwijl zijn ploeg net op die plek geen tijd wilde verliezen.

"Een goeie Van Aert maakt daar mee het verschil. Met lange beurten. Nu bleven ze kort. Dan weet je genoeg, hé. De sterkste pionnen draaien kopbeurten van twintig à dertig seconden, waarmee ze zich onderscheiden van de iets mindere renners. In normale omstandigheden behoort Wout altijd tot die eerste categorie." Nu zijn die omstandigheden anders.

Jorgenson ziet verzachtende omstandigheid

Wynants blijft er rustig onder, zonder de realiteit te ontkennen. "Het is zeker geen ramp maar er is werk op de plank." Matteo Jorgenson, de klassementsman van Visma | Lease a Bike in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wijst naar de valpartij van Van Aert op training. "Hij vertelde ons over die val... wees maar zeker dat het hem parten speelt."

Jorgenson vindt dat die valpartij deels de reden is voor de mindere prestaties van Van Aert op dit moment. Wynants vertelde eerder al dat Van Aert op de eerste dag van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes geen geweldig gevoel had, maar ook dat de ploegentijdrit een belangrijke test zou zijn. Die is dan voor Van Aert tegengevallen.

Verbetering bij Van Aert noodzakelijk

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Van Aert beweerde zelf voor de start van de rittenkoers dat zijn val niet al te ernstig was. Wilde hij de buitenwereld doen geloven dat het minder erg was dan het oogde, of is het te makkelijk om de verklaring bij die valpartij te zoeken? In elk geval zal Van Aert snel een betere indruk willen maken.