Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

De trainer van Wout van Aert had al gewaarschuwd dat hij van verder moest komen. Dat hij zo vroeg zou moeten lossen in de ploegentijdrit, hadden ze bij Visma-Lease a Bike echter ook niet verwacht.

Na de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes schetste Mathieu Heijboer bij Sporza wat Visma-Lease a Bike onderweg allemaal had meegemaakt. "Het eerste was dat Wout op een gegeven moment gewoon moest passen. We zagen vrij snel dat hij het moeilijk had om in te pikken. Dat was eerder dan verwacht", geeft de Nederlander toe.

De wens van de ploeg was wat anders. "We hadden eigenlijk gehoopt dat we onze grote mannen mee konden nemen over de laatste klim. Het is geen miserie", wil Heijboer het ook niet dramatiseren. "Het valt een beetje tegen, daar zijn we heel eerlijk over. Alleen kijken we naar de lange termijn." Heijboer gaf al aan dat er decompressie was na Roubaix.

Visma-Lease a Bike panikeert niet

Toch is er dus geen sprake van paniek. "Wout gebruikt deze wedstrijd om beter te worden en hij wordt ook echt wel beter hier", maakt Heijboer zich sterk. "We hebben nog drie weken tot aan de Tour. Deze wedstrijd past perfect in wat we nodig hebben. We gaan gewoon weer kijken of we een rit kunnen winnen", verwacht hij er toch nog wat van.

"Of ik kan zeggen dat Wout volledig fit zal zijn voor de Tour? Ja, dat kan ik zeggen." Zo stelt Heijboer alle fans van Van Aert toch wel gerust. Visma-Lease a Bike zal in de Tour een sterke Van Aert nodig hebben, want het is gewend dat hij daar goed presteert. Denk maar aan 2021, toen hij won in de bergen, in een tijdrit en in een sprint.

Van Aert won vorig jaar nog op memorabele wijze in de Tour

Lees ook... 🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet›

Daarnaast speelt Van Aert vaak een belangrijke rol in dienst van klassementsman Jonas Vingegaard. Vorig jaar was er natuurlijk de fenomenale ritzege op de Champs-Élysées in Parijs, na de demarrage van Van Aert op de Montmartre.