Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

De prestatie van Wout van Aert in de ploegentijdrit is zo zorgwekkend dat zijn Tourdeelname ter discussie kan komen te staan. Dat laat een Belgische analist verstaan.

Benji Naesen windt er geen doekjes om op zijn pagina op socialmediaplatform X. De voormalige medewerker van Visma | Lease a Bike heeft gereageerd op het feit dat Van Aert moest lossen in de ploegentijdrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Naesen noemt die wedstrijd overigens nog altijd bij de vroegere naam: de Dauphiné.

"Ik ga niet liegen. De vorm van Wout van Aert in de Dauphiné is op zijn minst een klein beetje zorgwekkend met het oog op de Tour de France." Bij Visma | Lease a Bike zeggen ze zich geen zorgen te maken en willen ze het geen miserie noemen. Toch zullen ze de komende weken flink aan de bak moeten met Van Aert, dat lijkt wel duidelijk.

Hagenes potentiële vervanger van Van Aert

Naesen vindt het zelfs zo verontrustend dat hij het niet onmogelijk acht dat de Tourselectie van Van Aert in gevaar komt. "Ze zouden Per Strand Hagenes klaar moeten houden om hem te vervangen indien nodig." In een normale wereld is het ondenkbaar dat er discussie zou bestaan over de plek in de Tour van een renner als Van Aert.

I won't lie, Wout van Aert's shape at the Dauphiné is at least a little bit worrying for the Tour de France. They should keep Per Strand Hagenes ready to subsitute if necessary. #Dauphiné — Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 10, 2026

Hij zou daar een sterkhouder van de ploeg moeten zijn, maar dan moet de conditie wel min of meer in orde zijn. In vorige jaren is er soms wel het plan geweest om de Tour niet te rijden. Dan ging het om een sportieve keuze. Zo stond de Tour in 2024 aanvankelijk niet op zijn kalender. Uiteindelijk deed hij wel mee, omdat hij de Giro miste door een blessure.



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Opnieuw naar Montmartre

Vorig jaar reed Van Aert zowel de Giro als de Tour. We herinneren ons zijn memorabele zege in de rit over Montmartre nog. Ook dit jaar zal de Tour deze heuvel in Parijs aandoen. Dat kan Visma | Lease a Bike overtuigen om Van Aert mee te nemen, zelfs als hij aan het begin van de Tour nog niet in topvorm is.