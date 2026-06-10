De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

Is er reden tot ongerustheid over Wout van Aert? José De Cauwer geeft in elk geval zijn ongezouten mening over het feit dat Van Aert moest lossen in de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Visma-Lease a Bike won die ploegentijdrit, hoewel niet alles volgens plan verliep. Zo moest Van Aert behoorlijk vroeg lossen. De Cauwer gaf co-commentaar tijdens de VRT-uitzending en zag dat de realiteit van de koers toch weer haar eigen wetten had. Die zet menig renner wel eens met de voeten op de grond. Dan maakt het niet uit welke status je hebt.

"Je mag nog Van Aert zijn en weet ik veel wat gewonnen hebben. Als het niet lukt, dan lukt het niet", aldus De Cauwer, die vervolgens inging op het parcours van de ploegentijdrit. "In het begin was het vlak, nadien ging het toch oplopen en was het pittig. Voor een Van Aert in goeie doen was dit niet pittig, maar blijkbaar was hij niet goed genoeg."

Godon beter dan Van Aert

Dat is de enige mogelijke conclusie die we kunnen trekken. De Cauwer merkte ook op dat een renner als Dorian Godon bij Netcompany INEOS wel lang meeging. Dat is toch iemand die qua lichaamsbouw min of meer in de buurt van Van Aert komt. "Sprinters en klassieke mannen kunnen met de grote versnelling dit parcours normaal net aan."

Dan had Van Aert ook iets moeten kunnen bijdragen aan de ploegentijdrit van Visma-Lease a Bike. "Daarom is het zo verwonderlijk dat Wout van Aert een minder moment had." Mathieu Heijboer, de trainer van Van Aert, wil de prestatie van zijn pupil echter geen miserie noemen. In de opbouw naar de Tour de France moet het weer goedkomen.

Van Aert presteerde al vaak sterk in het tijdrijden

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Van Aert heeft nog een verleden als sterke individuele tijdrijder. Zo is hij bijvoorbeeld twee keer vicewereldkampioen tijdrijden geweest en pakte hij brons in de olympische tijdrit. Daarnaast werd hij ook drie keer Belgisch kampioen tijdrijden. De lastige ploegentijdrit van deze week is dus veeleer een uitzondering.