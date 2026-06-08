Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) zal zijn deelname aan de Brussels Cyclin Classic niet snel vergeten. De Pool kwam zwaar ten val en liep daarbij meerdere breuken op, zo blijkt.

Stanislaw Aniolkowski (29) wilde zich mengen in de aanloop naar de sprint, maar hij smakte stevig tegen het asfalt. Het verdict is nu keihard voor de Pool, die een tijdje out dreigt te zijn.

Meerdere breuken

Cofidis deelt op X dat Aniolkowski zijn rechterradiuskop en zijn linkersleutelbeen gebroken heeft. Aan die eerste breuk zou hij deze ochtend al geopereerd zijn. Daarnaast zou hij ook zijn linkerpols kunnen hebben gebroken, al wordt dat nog niet bevestigd door de Franse ploeg.

"Het hele team wenst hem een spoedig herstel toe en hoopt hem snel weer in competitie te zien", voegt Cofidis toe. De zege in de Brussels Cycling Classic was voor onze landgenoot Jordi Meeus. Die haalde het voor Milan Fretin, een ploegmaat bij Cofidis van Aniolkowski, en Biniam Girmay (NSN Cycling Team).

Zege in de Ronde van Turkije

Het is niet meteen duidelijk hoelang Aniolkowski aan de kant zal staan. De in Warschau geboren sprinter boekte dit seizoen één overwinning. Hij was de beste in de vierde rit van de Ronde van Turkije.

Afgelopen zaterdag werd hij ook nog zesde in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Aniolkowski rijdt sinds 2024 voor Cofidis en heeft er volgens ProCyclingStats nog een contract tot eind 2027.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Stanislaw Aniolkowski

Meer nieuws

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

16:40
De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

15:05
📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van hun trouwfeest Naast de fiets

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van hun trouwfeest

14:30
Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

13:58
Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

Ine Beyen rouwt mee: "Dat moet verschrikkelijk zijn"

13:30
Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

Ploegleider onthult: dít zit er achter de vormcrisis van Fabio Jakobsen

12:35
Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

Tour of niet? Jordi Meeus licht tipje van de sluier over mogelijke deelname

11:20
Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

Demi Vollering schrijft een indrukwekkend stukje geschiedenis in het wielrennen

10:40
Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

Met de Tour in het achterhoofd: Maxim Van Gils heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel en co

09:45
Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

09:31
De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

De concurrentie zal een vette kluif hebben aan Matteo Jorgensen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08:45
Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

08:10
Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

Maxim Van Gils ziet een duidelijk werkpunt na rentree: "Daar had ik het lastig mee"

07:27
De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

De Cauwer sterk op dreef over Van Aert, Visma en zichzelf: "Dan denk ik: hoe is het zo ver kunnen komen?"

07:00
Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

21:05
Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

Sven Nys geeft update over Thibau Nys en kaart groot probleem aan in het wielrennen

20:05
Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

Geen goednieuwsshow bij Van Aert: hij moet iets toegeven na rentree in het peloton

19:05
Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

Koers LIVE: Meeus reageert op zege in Brussels Cycling Classic

18:06
Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

Van Aert moest 'van ver komen': dit bedoelt zijn trainer met deze plotse, verrassende onthulling

07/06
Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"

Eerste incident na Roubaix is een feit ... door valpartij van Van Aert: "Het was mijn eigen fout"

07/06
Lipowitz ziet dark horse in Tour: "Hij gaat Pogacar en Vingegaard het leven zuur maken"

Lipowitz ziet dark horse in Tour: "Hij gaat Pogacar en Vingegaard het leven zuur maken"

07/06
Bradley Wiggins wikt en weegt de Tourkansen van Remco Evenepoel

Bradley Wiggins wikt en weegt de Tourkansen van Remco Evenepoel

07/06
De Giro Women bewijst het: de toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen is verzekerd

De Giro Women bewijst het: de toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen is verzekerd

07/06
Dit zegt Wout van Aert over het vertrek van ploegleider Grischa Niermann

Dit zegt Wout van Aert over het vertrek van ploegleider Grischa Niermann

07/06
Paul Seixas wil iets duidelijk maken over de Tourstrijd met Pogacar en Vingegaard

Paul Seixas wil iets duidelijk maken over de Tourstrijd met Pogacar en Vingegaard

07/06
“Tadej Pogacar wint alle Monumenten dit seizoen”: boude voorspelling kwam bijna uit ... en wat nu?

“Tadej Pogacar wint alle Monumenten dit seizoen”: boude voorspelling kwam bijna uit ... en wat nu?

07/06
Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

06/06
Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

06/06
Johan Bruyneel steekt wielerland onder het gras: "Geen enkele"

Johan Bruyneel steekt wielerland onder het gras: "Geen enkele"

06/06
CEO Evenepoel is zeer duidelijk over doelstellingen 2026

CEO Evenepoel is zeer duidelijk over doelstellingen 2026

06/06
Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

06/06
Patrick Lefevere heel streng voor stoelendans: "Na de moord op Julius Caesar ..."

Patrick Lefevere heel streng voor stoelendans: "Na de moord op Julius Caesar ..."

06/06
Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk

Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk

06/06
Voormalig Tourwinnaar is duidelijk: "Mijn favoriete renner? Wout van Aert"

Voormalig Tourwinnaar is duidelijk: "Mijn favoriete renner? Wout van Aert"

06/06
Maxim Van Gils treedt in de voetsporen van Wout van Aert

Maxim Van Gils treedt in de voetsporen van Wout van Aert

06/06
Van der Poel moet deel van zijn fans teleurstellen: deze koers rijdt hij niet dit jaar

Van der Poel moet deel van zijn fans teleurstellen: deze koers rijdt hij niet dit jaar

06/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Maxim Van Gils Tadej Pogacar Demi Vollering Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Bradley Wiggins Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Arnaud De Lie Mathieu Heijboer Serge Pauwels Jasper Philipsen Lotte Kopecky Axel Merckx Grischa Niermann Sven Nys Thijs Zonneveld Thibau Nys

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved