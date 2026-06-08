Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) zal zijn deelname aan de Brussels Cyclin Classic niet snel vergeten. De Pool kwam zwaar ten val en liep daarbij meerdere breuken op, zo blijkt.

Stanislaw Aniolkowski (29) wilde zich mengen in de aanloop naar de sprint, maar hij smakte stevig tegen het asfalt. Het verdict is nu keihard voor de Pool, die een tijdje out dreigt te zijn.

Meerdere breuken

Cofidis deelt op X dat Aniolkowski zijn rechterradiuskop en zijn linkersleutelbeen gebroken heeft. Aan die eerste breuk zou hij deze ochtend al geopereerd zijn. Daarnaast zou hij ook zijn linkerpols kunnen hebben gebroken, al wordt dat nog niet bevestigd door de Franse ploeg.

"Het hele team wenst hem een spoedig herstel toe en hoopt hem snel weer in competitie te zien", voegt Cofidis toe. De zege in de Brussels Cycling Classic was voor onze landgenoot Jordi Meeus. Die haalde het voor Milan Fretin, een ploegmaat bij Cofidis van Aniolkowski, en Biniam Girmay (NSN Cycling Team).

Le bilan médical est malheureusement lourd pour Stan Aniolkowski

- Fracture de la tête du radius à droite, il sera opéré ce matin

- Fracture de la clavicule gauche

- Suspicion de fracture du scaphoïde gauche



Toute l'équipe lui souhaite un bon rétablissement avant de le retrouver… pic.twitter.com/ayL7jClRw8 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 8, 2026

Zege in de Ronde van Turkije

Het is niet meteen duidelijk hoelang Aniolkowski aan de kant zal staan. De in Warschau geboren sprinter boekte dit seizoen één overwinning. Hij was de beste in de vierde rit van de Ronde van Turkije.





Afgelopen zaterdag werd hij ook nog zesde in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Aniolkowski rijdt sinds 2024 voor Cofidis en heeft er volgens ProCyclingStats nog een contract tot eind 2027.