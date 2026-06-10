Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd?

We kennen Ruben Van Gucht onder andere als wielercommentator, maar hij neemt meerdere hoedanigheden aan in het leven. Is hij verslaafd?

In de podcast Alles goed? hebben Van Gucht, presentatrice Evy Gruyaert en verslavingspsycholoog Hendrik Peuskens op die vraag een antwoord gezocht. Naast wielercommentaar geven presenteert Van Gucht ook een radioprogramma, speelt hij DJ-sets en binnenkort is hij actief in een programma rond het WK voetbal. Hij is dus een harde werker.

Bovendien is er op muzikaal vlak nog een gloednieuw project: Van Gucht gaat zijn eerste plaatje uitbrengen. "Ik heb net een plaat gemaakt, met Dirk Swartenbroekx, beter bekend als Buscemi. Die komt deze zomer uit. Er wordt gezongen, maar het is niet mijn stem." De wielerjournalist is dus niet van plan om ook nog eens zanger te worden.

Van Gucht neemt laptop mee op vakantie

In ieder geval combineert hij veel verschillende jobs. "Voor mij voelt het aan als een passie, maar wanneer voelt het aan als een verslavingsprincipe? Men zegt altijd dat je verslaafd bent als je niet zonder kan. Ik kan 'neen' zeggen op iets. Op vakantie ga ik zeker mijn laptop bij hebben en mails checken. Vind ik dat zelf erg? Totaal niet."

Nadat Peuskens zijn theorie uit de doeken doet, komt men tot de conclusie dat Van Gucht toch een vrij gebalanceerd persoon is. Daar moet hij zelf toch even om lachen. "Wie had dat nog kunnen denken?" In de wielerwereld is het onder meer uitkijken naar zijn eerste programma voor VTM. Van Gucht besprak onlangs nog uitgespreid de zaak-Wiebes in de Giro voor vrouwen.