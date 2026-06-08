'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

AG Insurance-Soudal kan terugblikken op een geslaagde Giro Women. De Belgische formatie haalde de top tien met Urska Zigart en zag ook Lore De Schepper sterk acteren in de Italiaanse rittenkoers. Toch krijgt de Giro Women nu een zuur staartje voor de ploeg.

Urska Zigart (29) kwam goed en regelmatig voor de dag in Italië. Ze reed een goede tijdrit (9e) en was ook op de afspraak in de koninginnenrit met aankomst op de Colle delle Finestre. Het leverde haar een knappe achtste plaats op in het eindklassement. Dat is een knappe prestatie van de Sloveense, die tot eind 2028 vastligt bij haar team.

Ook De Schepper schitterde

Ook Lore De Schepper (20) liet zich opmerken. Onze landgenote was al even regelmatig en werd elfde in de koninginnenrit. Het leverde haar de tiende plek op in het eindklassement. Ze werd ook tweede in het jongerenklassement, waarin ze enkel de duimen moest leggen voor Isabelle Holmgren. Daarmee lijkt ze de komende jaren een van de voortrekkers te kunnen worden van het Belgische vrouwenwielrennen.

Gele kaarten voor stayeren

Veel redenen om te vieren dus voor AG Insurance-Soudal, al volgt nu een tegenvaller. Zo kregen ploegleiders Michel Geerinck en Dani Christmas tijdens de Giro Women twee gele kaarten van de wedstrijdjury. Volgens WielerFlits werden ze bestraft voor "stayeren en het niet naleven van de instructies van de commissaris en/of organisatie." Twee gele kaarten in één rittenkoers leiden tot een schorsing van één week. Die gaat in op de dag na de laatste gele kaart.

Ook Zigart gestraft

Ook Zigart werd bestraft voor stayeren. Ze kreeg een gele kaart en een boete van 100 Zwitserse Frank. Daarnaast werden er ook twintig punten afgetrokken in het punten- en bergklassement en vijf in de UCI-ranking. Tot slot kreeg ze ook een tijdstraf van twintig seconden.



Zo krijgt een mooie Giro voor AG Insurance-Soudal toch nog een zuur einde. Al zal de tevredenheid over de twee plaatsen in de top tien toch overheersen, kunnen we ons voorstellen.