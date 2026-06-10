Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

Op basis van het gevoel bij de Vlaamse televisiekijker komt José De Cauwer met een conclusie over Tadej Pogacar. Diens populariteit lijkt te tanen. In die zin mag de Sloveen misschien nog blij zijn dat hij door Wout van Aert werd geklopt in Parijs-Roubaix.

De Cauwer verzorgt deze week het commentaar tijdens de VRT-uitzendingen van de ritten in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Elke dag is er ook een Sporza-poll. Op de eerste dag werd gevraagd of de wielerliefhebber de afwezige klassementsmannen, met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard voorop, zou missen.

Een grote meerderheid van de kijkers liet toen weten dat ze hen niet zouden missen. De Cauwer koppelde dit aan de volgens hem dalende populariteit van Pogacar. "Misschien denken ze anders: hij is daar weer, hij doet mee en rijdt weg." Door de oppermacht van Pogacar was er de laatste jaren in sommige koersen een gebrek aan spanning.

Nog weinig spanning door heerschappij Pogacar

Geregeld kwam Pogacar immers met een verre solo voor de dag waar niemand anders tegenop kon en lag de wedstrijd al snel in een beslissende plooi. Christophe Vandegoor wierp op dat je toch altijd respect en bewondering moet hebben voor iemand die meer kan dan een ander. Een te grote dominantie wordt echter niet altijd gewaardeerd.

De Cauwer verwees ook naar de vrees bij het brede publiek dat Pogacar de vijf Monumenten binnen één jaar allemaal naar zijn hand zou zetten. "Toen kwam Wout van Aert en was het voorbij", wijst De Cauwer naar Parijs-Roubaix. Als Pogacar toen had gewonnen van publiekslieveling Van Aert, had dat zijn populariteit geen goed gedaan.

Pogacar won dit jaar al drie Monumenten

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Sinds 12 april 2026 is het dus niet meer mogelijk voor Pogacar om alle vijf Monumenten in één jaar te winnen. Hij heeft dit jaar wel Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Dit najaar kan het fenomeen van UAE Team Emirates-XRG er vier op vijf van maken in de Ronde van Lombardije.