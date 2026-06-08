Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks (23) maakte een uitstekende indruk in de eerste rit van de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes. Onze jonge landgenoot van het Spaanse Movistar werd knap veertiende in een groepje met enkele grote kanonnen. Hij hoopt op termijn een grote stap te zetten.

Cian Uijtdebroeks verraste iedereen toen hij naar Movistar Team trok van Visma-Lease a Bike. Daarvoor was hij ook al uitgekomen voor BORA-hansgrohe. Maar er zat een duidelijk idee achter die stap.

Uijtdebroeks wil een klassement rijden

"Ik wil een klassement rijden in grote rondes, en bij Visma-Lease a Bike was die optie moeilijk", verklaarde hij destijds aan Sporza. Bij Visma-Lease a Bike was de grote ronde-kern uitstekend gestoffeerd op dat moment en dat is nog altijd zo.

Bij de Nederlandse formatie leggen ze hun eieren voor de grote rondes nog steeds in het mandje van Jonas Vingegaard. Ook Matteo Jorgensen staat hoog in de pikorde. De Amerikaan maakte eind 2023 de omgekeerde beweging.

Uijtdebroeks wordt uitstekend begeleid

Bij Movistar wil Uijtdebroeks naar eigen zeggen groeien. Hij wordt daarbij uitstekend begeleid. "Mijn omkadering is, op mijn fysio na, volledig binnen de ploeg", zegt hij.

Onze landgenoot trekt in juli voor het eerst naar de Tour de France. Daar wil hij een volgende stap zetten die kadert binnen een duidelijk uitgestippeld traject bij Movistar. "We hebben samen een project waarbij ik een zo goed mogelijke ronderenner wil worden. Daar leren we elke dag uit."





Cian Uijtdebroeks concluye la calurosa jornada inaugural del 🇫🇷 #TourAuvergneRhoneAlpes en el grupo de los favoritos.



👊 Buenas sensaciones para arrancar una semana exigente de competición.#RodamosJuntos | @movistar_es pic.twitter.com/PFpCKdmOML — Movistar Team (@Movistar_Team) June 7, 2026

Uijtdebroeks denkt dat hij nog redelijk wat groeimarge heeft. Vooral in het rijden in ploegverband en het efficiënt koersen kan hij nog stappen zetten. Ook daarbij wordt hij nauwgezet begeleid.

Ronde van de Toekomst

Uijtdebroeks won in 2022 de Ronde van de Toekomst en toonde zijn enorme potentieel. Hij voegde daar in 2025 de Tour de l'Ain aan toe. Verder pakte hij onder meer een zesde plaats in de Ronde van Romandië van 2023 en een achtste plaats in de Vuelta van datzelfde jaar. Maar hij mikt op meer.

De klimmer lijkt zich goed te voelen bij Movistar. Na de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes hoopt hij stilaan de volgende stap te zetten bij zijn werkgever. In de Tour hoopt hij die intenties ongetwijfeld meteen duidelijk te maken.