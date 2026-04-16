José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

Heel wat Belgische renners blonken al uit dit voorjaar met knappe prestaties. Arnaud De Lie stelde voor het derde jaar op rij teleur, tot groot onbegrip van José De Cauwer.

De voorbije twee seizoenen moest Arnaud De Lie na Gent-Wevelgem de stekker uit zijn voorjaar trekken, dit jaar sprintte hij in Wevelgem wel naar een vierde plaats. Het was echter een lichtpuntje in alweer een moeilijk voorjaar.

De Lie gaf op in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en afgelopen zondag ook in Parijs-Roubaix. Volgens zijn makelaar David van der Poel voelde De Lie zich vaak niet goed en was hij ook moe zonder echte reden.

De Cauwer bijzonder streng voor De Lie

José De Cauwer begrijpt er niets meer van. "Het is toch ongelofelijk hoe het mogelijk is dat hij zo slecht kan rijden. Dat is niet een beetje slecht rijden, maar zichzelf echt tegenkomen. Dat kan toch niet", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Wat is er nu gebeurd? Iemand kan niet goed zijn, dat kan. Als je weet wat hij kan, dan doe je toch nog altijd mee op een bepaald moment? Hij deed gewoon niet mee, ik begrijp het niet", stelde De Cauwer nog.

Vroeg gelost in Parijs-Roubaix

Ook afgelopen zondag in Parijs-Roubaix moest De Lie weer vroeg afhaken, zag Dirk De Wolf. "Hij loste toen er coureurs gingen plassen en lek reden. Zij kwamen terug en hij moest lossen uit een groep van 150 coureurs. Dat is toch niet normaal?"



In het tweede deel van het seizoen presteert De Lie wel vaak, bijna de helft van zijn profzeges boekte hij vanaf de maand augustus. Dat is ook een kwaliteit, maar De Cauwer is de uitvluchten van De Lie beu.

"Dat verhaal dat hij terug naar de Ardennen of de koeien moet. Sorry, dat heeft niets met koers te maken. Hij moet af van die zever, want dat is echt onnozelheid", besluit De Cauwer.