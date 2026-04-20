Opnieuw een rennerszoon met de naam Georges: Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen

Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen. Hij is papa geworden van Georges, een blijkbaar populaire naam bij renners en hun gezinnen.

De 30-jarige De Plus heeft aan HLN laten weten dat hij een kleine week geleden vader is geworden. Zijn vrouw Charlotte is bevallen van een zoontje. Charlotte en Laurens hebben gekozen om hem de naam Georges te geven. Dat klinkt behoorlijk bekend in de oren voor iedereen die het wielernieuws enigszins op de voet volgt.

George is immers ook de naam van een van de zoontjes van Wout van Aert en Sarah De Bie. Georges is al vaak opgedoken bij de aankomst van een veldrit of een wegwedstrijd, om zo papa Wout een hart onder de riem te steken. Volgens Van Aert zelf heeft Georges al veel meer de wielermicrobe te pakken dan zijn jongere broer Jerome.

Na Georges Van Aert nu ook Georges De Plus

Nu is er dus weer een renner in het profpeloton die het wel heeft voor de naam Georges. Het kindje van Laurens en Charlotte zal Georges De Plus heten. Georges De Plus heeft overigens op 14 april het levenslicht gezien. Dat was dus vorige week dinsdag. Het belangrijkste nieuws om hieraan toe te voegen: moeder en baby stellen het goed.

Na een bevalling is er toch niets belangrijkers dan de gezondheid van het kindje en de moeder. "Ik ben nu al de meest fiere papa ter wereld", verkondigt Laurens De Plus. Wie weet kan het vaderschap hem ook wel aanzetten tot grootse prestaties op de fiets. Hij zit overigens in de preselectie van INEOS Grenadiers voor de Giro.

Het valt dus af te wachten hoeveel tijd De Plus op de korte termijn thuis bij zijn gezin kan spenderen. In elk geval is er een heel nieuw hoofdstuk in zijn leven begonnen. We wensen Laurens en Charlotte van harte proficiat en wensen Georges een heel gelukkig leven toe.