Lotto-Intermarché pakt uit: toptalent tekent voor vier jaar

Heeft Lotto-Intermarché een grote vis binnengehaald voor de toekomst? De Belgische formatie maakt namelijk de komst van de talentvolle Italiaan Brandon Fedrizzi bekend.

Dat lezen we op X en op de website van de ploeg. Fedrizzi is pas 17, maar de sprinter kan al mooie adelbrieven voorleggen. Zo won hij onlangs de E3 Saxo Classic voor junioren en de GP Giuliano Baronti. Hij tekent een contract voor vier jaar en komt over van het Italiaanse Borgo Molino Vigna Fiorita.

Fedrizzi ziet een droom werkelijkheid worden

De eerste twee jaar zal hij warmdraaien bij het development team Lotto-Groupe Wanty. Vervolgens zal hij aansluiten bij de WorldTour-ploeg. Op die manier wil Lotto-Intermarché Fedrizzi "de nodige tijd en ondersteuning bieden om zich optimaal te ontwikkelen richting het hoogste niveau."

Fedrizzi verklaart zijn keuze op de ploegwebsite. "Ik koos voor Lotto-Groupe Wanty en Lotto-Intermarché omdat het professionele development team van de ploeg hoog aangeschreven staat", vertelt hij.

"Hier heb ik altijd van gedroomd. Ik kijk ernaar uit om veel bij te leren en op termijn de stap te zetten naar het hoogste niveau. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik als sprinter met een grote liefde voor de klassiekers bij een Belgisch team zoals Lotto-Intermarché op de goede plek zit."

"Fedrizzi is piepjong en tekent meteen voor vier jaar, maar bij ons kan hij stap voor stap groeien in een beschermde omgeving", voegt sportief manager Kurt Van de Wouwer toe.



