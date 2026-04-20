Lotto-Intermarché pakt uit: toptalent tekent voor vier jaar

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heeft Lotto-Intermarché een grote vis binnengehaald voor de toekomst? De Belgische formatie maakt namelijk de komst van de talentvolle Italiaan Brandon Fedrizzi bekend.

Dat lezen we op X en op de website van de ploeg. Fedrizzi is pas 17, maar de sprinter kan al mooie adelbrieven voorleggen. Zo won hij onlangs de E3 Saxo Classic voor junioren en de GP Giuliano Baronti. Hij tekent een contract voor vier jaar en komt over van het Italiaanse Borgo Molino Vigna Fiorita.

Fedrizzi ziet een droom werkelijkheid worden

De eerste twee jaar zal hij warmdraaien bij het development team Lotto-Groupe Wanty. Vervolgens zal hij aansluiten bij de WorldTour-ploeg. Op die manier wil Lotto-Intermarché Fedrizzi "de nodige tijd en ondersteuning bieden om zich optimaal te ontwikkelen richting het hoogste niveau."

Fedrizzi  verklaart zijn keuze op de ploegwebsite. "Ik koos voor Lotto-Groupe Wanty en Lotto-Intermarché omdat het professionele development team van de ploeg hoog aangeschreven staat", vertelt hij.

"Hier heb ik altijd van gedroomd. Ik kijk ernaar uit om veel bij te leren en op termijn de stap te zetten naar het hoogste niveau. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik als sprinter met een grote liefde voor de klassiekers bij een Belgisch team zoals Lotto-Intermarché op de goede plek zit."

"Fedrizzi is piepjong en tekent meteen voor vier jaar, maar bij ons kan hij stap voor stap groeien in een beschermde omgeving", voegt sportief manager Kurt Van de Wouwer toe.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Matteo Jorgenson Klaas Lodewyck Tibor Del Grosso Thomas Pidcock Mario Aerts Van Eetvelt Lennert Ilan Van Wilder Geert Van Bondt Patrick Lefevere Leo Van Vliet Sep Vanmarcke Michael Matthews Emiel Verstrynge Benoît Cosnefroy Mauri Vansevenant Mattias Skjelmose

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved