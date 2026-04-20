Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

We komen iets heel verrassends te weten over de man die Remco Evenepoel nu al twee jaar op rij uitdaagt in de Amstel Gold Race. Met een gemengde uitkomst.

Aangezien Juan Ayuso niet van start moest gaan, was het aan Mattias Skjelmose om de meubelen te redden voor Lidl-Trek in de Amstel Gold Race. De Deen heeft niet teleurgesteld. "Ik ben tevreden. Ik was een beetje ziek na de Ronde van het Baskenland, ik wist dus niet wat te verwachten", reageert hij op de officiële site van Lidl-Trek.

"Ik ben tweede geëindigd en ook op basis van mijn waarden was het een goede prestatie. Een renner als Remco Evenepoel kunnen volgen tot aan de aankomst is een geweldig resultaat voor mezelf en de ploeg." Uit de reactie van Evenepoel achteraf bleek dat hij Skjelmose niet absoluut wilde lossen. Dat is dan ook wel iets om in gedachten te houden.

De hoop groeide toch bij Skjelmose

"Toen hij me niet loste op de Cauberg, dacht ik dat ik misschien zou kunnen winnen", groeide zo ook de hoop bij Skjelmose. "Ik heb geprobeerd hem te remonteren toen hij de sprint inzette maar hij was de betere renner", geeft Skjelmose ruiterlijk toe. Na een zege in 2025 en een tweede plek in 2026 heeft hij zelf een speciale band met de Amstel.

"Ik heb altijd gedroomd van de kasseiklassiekers", doet Skjelmose een toch wel best verrassende onthulling. "Maar mijn kwaliteiten lagen elders. De Amstel is de koers die het dichtst in de buurt komt van een kasseiklassieker, want het gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Je hebt smalle wegen en obstakels."

Skjelmose niet de man van de kasseien

We zouden de naam van Skjelmose niet meteen in verband brengen met kasseiklassiekers. Heuvelklassiekers en beklimmingen zijn veel meer op zijn lijf geschreven. In de Vlaamse voorjaarskoersen komt de 25-jarige renner dan ook normaal niet aan de start, ondanks zijn liefde voor die koersen.