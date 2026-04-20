Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

We komen iets heel verrassends te weten over de man die Remco Evenepoel nu al twee jaar op rij uitdaagt in de Amstel Gold Race. Met een gemengde uitkomst.

Aangezien Juan Ayuso niet van start moest gaan, was het aan Mattias Skjelmose om de meubelen te redden voor Lidl-Trek in de Amstel Gold Race. De Deen heeft niet teleurgesteld. "Ik ben tevreden. Ik was een beetje ziek na de Ronde van het Baskenland, ik wist dus niet wat te verwachten", reageert hij op de officiële site van Lidl-Trek.

"Ik ben tweede geëindigd en ook op basis van mijn waarden was het een goede prestatie. Een renner als Remco Evenepoel kunnen volgen tot aan de aankomst is een geweldig resultaat voor mezelf en de ploeg." Uit de reactie van Evenepoel achteraf bleek dat hij Skjelmose niet absoluut wilde lossen. Dat is dan ook wel iets om in gedachten te houden.

De hoop groeide toch bij Skjelmose

"Toen hij me niet loste op de Cauberg, dacht ik dat ik misschien zou kunnen winnen", groeide zo ook de hoop bij Skjelmose. "Ik heb geprobeerd hem te remonteren toen hij de sprint inzette maar hij was de betere renner", geeft Skjelmose ruiterlijk toe. Na een zege in 2025 en een tweede plek in 2026 heeft hij zelf een speciale band met de Amstel.

"Ik heb altijd gedroomd van de kasseiklassiekers", doet Skjelmose een toch wel best verrassende onthulling. "Maar mijn kwaliteiten lagen elders. De Amstel is de koers die het dichtst in de buurt komt van een kasseiklassieker, want het gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Je hebt smalle wegen en obstakels."

Skjelmose niet de man van de kasseien

We zouden de naam van Skjelmose niet meteen in verband brengen met kasseiklassiekers. Heuvelklassiekers en beklimmingen zijn veel meer op zijn lijf geschreven. In de Vlaamse voorjaarskoersen komt de 25-jarige renner dan ook normaal niet aan de start, ondanks zijn liefde voor die koersen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mattias Skjelmose
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Evenepoel kiest voor onverwachte en hele slimme tactiek om zelfs laatste tegenstander te versmachten

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Matteo Jorgenson Klaas Lodewyck Tim Wellens Tibor Del Grosso Thibau Nys Mattias Skjelmose Lance Armstrong Emiel Verstrynge Toon Aerts Erik Dekker Mauri Vansevenant Juan Ayuso Mario Aerts Maarten Wynants Philippe Gilbert Van Eetvelt Lennert

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved