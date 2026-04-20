Kevin Vanbuggenhout
Evenepoel kiest voor onverwachte en hele slimme tactiek om zelfs laatste tegenstander te versmachten
Met een hele slimme tactiek heeft Remco Evenepoel de Amstel Gold Race naar zijn hand gezet. De winnaar van de Nederlandse klassieker legt uit waarom hij de keuze maakte die hij maakte.

Evenepoel reed met zo'n overmacht en controle rond in Nederlands Limburg dat hij niet eens probeerde om Mattias Skjelmose probeerde te lossen. Dat wijst op een enorme dosis aan vertrouwen. Skjelmose was nochtans degene die hem vorig jaar nog wist te verslaan in Berg en Terblijt. Evenepoel geeft bij VTM NIEUWS duiding bij deze tactiek.

"Toen ik op de Cauberg demarreerde, loste Grégoire meteen en had Skjelmose het ook echt heel lastig. Toen wist ik dat ik over de top iets ging inhouden en hem te proberen mee te krijgen. Zo kon ik profiteren in de stukken bergaf en hem op kop laten zitten. Dan kon ik mijn benen echt stilhouden." In een harde koers kon Evenepoel toch nog recupereren.

Evenepoel hoefde Skjelmose niet te lossen

Als Evenepoel voldoende recuperatiemomenten kan inlassen, dan weet iedereen dat hij zeer moeilijk te verslaan is. Hij bleef zijn inspanningen perfect beheren. "Op de laatste keer Cauberg heb ik echt wel nog een keer hard doorgereden, zonder hem er per se te willen afrijden. Moest hij lossen, dan was het zo. Dan ging ik ook doorrijden."

Dat zou logisch zijn als je alleen voorop komt. Dan gaat er ook niet meer gewacht worden. Evenepoel was echter in die mate heer en meester dat het niet eens hoefde in de Amstel Gold Race. Dat is toch wel zelden gezien. "Ik had het gevoel dat mijn benen nog wel iets beter waren dan de zijne. Vandaar dat ik op mijn sprint heb gegokt."

Amstel Gold Race 2026 beste voorbeeld van sprint Evenepoel

Het is niet helemaal een verrassing dat Evenepoel in de sprint won, want iedereen weet dat hij dit aspect de laatste jaren ook enorm verbeterd heeft. De Amstel Gold Race 2026 gaat wel de geschiedenis in als expliciet voorbeeld van een grote koers waarin Evenepoel het in de spurt weet te klaren.  

