Recordhouder Evenepoel corrigeert journalist in flashinterview en doet al een uitspraak over het WK

Remco Evenepoel is nu alleen recordhouder in de Clasica San Sebastian. Het WK op de weg wordt zijn volgende grote doel, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Een tweede wereldtitel staat hoog op het verlanglijstje.

Evenepoel was met drie zeges al mederecordhouder in de Clasica San Sebastian en steekt nu met vier triomfen boven iedereen uit. Hij noemde deze zege zijn moeilijkste van de vier in het flashinterview, omdat hij na de afdaling van Jaizkibel lek reed. De Erlaitz kwam er daarna snel aan. Evenepoel bedankte zijn ploegmaats en wilde hun werk afmaken.

Dat deed hij met brio. De interviewer dacht even dat Evenepoel het moeilijk had. "Neen, ik had een lekke band. En daarna moest ik mijn tempo goed indelen. Dat bleek de goede tactiek." Zonder die lekke band had Evenepoel op de Erlaitz al aangevallen. Nu deed hij het dus op de slotbeklimming en alleen Carapaz slaagde erin hem te volgen.

Evenepoel had vertrouwen in de sprint

Evenepoel zat vol vertrouwen voor die sprint. Hij voelde al snel dat hij die zou winnen. Evenepoel verklaarde ook dat hij een supergoede dag had. Alleen was de situatie op pakweg vijftig kilometer van de aankomst enigszins tricky. Het belangrijkste is dat hij de overwinning kon binnenhalen, onderstreepte Evenepoel.

Net als bij zijn vorige zege in San Sebastian was het een sprint met twee. Heeft hij nu al een vijfde overwinning in zijn hoofd? "Ik heb vooral in mijn hoofd om wat rust en herstel te nemen. Daarna ga ik opbouwen en probeer ik om wereldkampioen te worden." Zo maakt Remco zijn ambities voor het WK duidelijk.

Evenepoel op zoek naar tweede wereldtitel

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Evenepoel is natuurlijk al een keertje wereldkampioen geworden, namelijk in 2022. In het Australische Wollongong soleerde hij naar de wereldtitel. De andere medailles waren die dag voor Laporte en Matthews. Op het WK van 2025 in Kigali was het zilver voor Evenepoel en eindigde hij tweede achter Pogacar.