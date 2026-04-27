Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt heldere conclusie over Evenepoel

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. De olympische kampioen moest passen op La Redoute, ploegleider Klaas Lodewyck is uiteindelijk wel tevreden met hoe het gelopen is voor Evenepoel.

Geen derde overwinning voor Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, maar wel een derde plaats. Voor het eerst sinds zijn zeges in 2022 en 2023 stond Evenepoel nog eens op het podium, vorig jaar werd hij pas 59ste.

Vroege vlucht levert Evenepoel niets op in L-B-L

Evenepoel kwam in de vroege vlucht terecht met 52 renners, maar de samenwerking stokte toen de voorsprong plots vier minuten bedroeg. En dus werd Evenepoel opnieuw gegrepen en moest hij het vanuit het peloton opnemen tegen Pogacar.

Op La Redoute viel zoals verwacht de beslissing en Pogacar reed ook weg met Seixas. Evenepoel zat niet helemaal in positie, hij had even het voorwiel van zijn voorganger geraakt, kon zich net recht houden, maar verloor wel een aantal plaatsen.

Geen antwoord van Evenepoel op Pogacar en Seixas

Toen Pogacar versnelde samen met Seixas, had Evenepoel geen antwoord. "Of ik dat verwacht had? Ergens niet, uiteraard. Maar achteraf gezien, rekening houdend met de verschroeiende snelheid waarmee Pogacar en Seixas La Redoute opknalden: wel", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN.

Net als in de Ronde van Vlaanderen moest Evenepoel tevreden zijn met de derde plaats. Volgens Evenepoel ook het hoogst haalbare in Luik-Bastenaken-Luik dit jaar, maar Lodewyck probeerde toch het positieve te onthouden.



"In een eerste vlaag van ontgoocheling zou dat als een groot verlies kunnen worden beschouwd. Maar alles in acht genomen moeten we daar tevreden mee zijn", besloot Lodewyck nog.