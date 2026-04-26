Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

Geen Matteo Jorgensen vandaag in Luik-Bastenaken-Luik. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike deelde de dag voor La Doyenne wel uitstekend nieuws na zijn val in de Amstel Gold Race.

Jorgensen schoof in de Amstel Gold Race stevig onderuit. Hij deelde in de klappen toen Kévin Vauquelin tegen het asfalt smakte in een bocht. De schade was groot.

Jorgensen brak zijn sleutelbeen en zag de Ardenneklassiekers in het water vallen. Hij mocht een streep zetten door de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Toch schittert er al licht aan het einde van de tunnel voor Jorgensen en zijn team.

Jorgensen traint al op de rollen

Visma-Lease a Bike deelde op Instagram immers hoopgevende beelden. We zien Jorgensen daarin al op de rollen trainen, wat erop wijst dat zijn herstel voorspoedig verloopt.

Dat is goed nieuws richting de volgende doelen van de Nederlandse formatie. Jorgensen moet in de Tour namelijk een belangrijke pion worden in steun van kopman Jonas Vingegaard. Die gaat in Frankrijk op zoek naar zijn derde eindzege. Ook Wout van Aert zal La Grande Boucle rijden.

Voor zijn val stak Jorgensen alvast in een uitstekende vorm. Hij werd vierde in de Faun-Ardèche Classic, tweede in de Faune Drome Classic, achtste in Strade Bianche en tweede in Tirreno-Adriatico. Het is nu uitkijken naar zijn rentree in het peloton.



