Zware ontgoocheling na contact met Bossuyt: Kopecky reageert kort en krachtig

Opnieuw veel ontgoocheling bij Lotte Kopecky. In de eerste etappe van de Vuelta greep ze naast de zege en de leiderstrui, in de tweede etappe botste ze in volle sprint met Shari Bossuyt.

Voor de tweede dag op rij moest Lotte Kopecky dus een ontgoocheling slikken in de Vuelta Femenina. Ze werd door haar ploeg SD Worx-Protime en dan vooral door Anna van der Breggen goed naar voren gebracht voor de sprint.

"Ze hebben perfect werk geleverd vandaag", zei Kopecky over haar ploeggenotes bij Sporza. Maar in de sprint liep het mis voor Kopecky, ze botste met Shari Bossuyt. Kopecky leek dan weer uit haar klikpedaal te schieten.

Schakelprobleem van Kopecky in de sprint

Dat was echter niet het geval, verduidelijkte Kopecky. Ze wilde een tand groter schakelen, maar als er met het SRAM-systeem op twee knoppen tegelijkertijd wordt gedrukt, dan gaat de ketting vooraan naar het kleinste blad.

"Op het moment dat ik groter schakel, kom ik in contact met Shari. Dan schiet ik naar mijn binnenplateau en schiet mijn ketting eraf", stelde Kopecky. Over de botsing met Bossuyt wilde Kopecky dan ook weinig kwijt.

Er leek nochtans niemand schuld te treffen aan de botsing tussen Kopecky en Bossuyt. "Dat maakt niet uit", reageerde ze kort. De ontgoocheling was duidelijk nog niet doorgespoeld bij Kopecky.



Derde keer, goede keer voor Kopecky?

Uiteindelijk rolde Kopecky nog als 15de over de streep, maar werd ze nog teruggezet naar de 36ste plaats. Veel verschil maakt dat uiteindelijk niet, maar ze blijft de komende dagen wel kans maken op de leiderstrui.

In het klassement staat ze derde op tien seconden van Koch. Dinsdag volgt een nieuwe kans om te sprinten voor de zege, als ze de leiderstrui wil overnemen moet ze de etappe winnen en mag Koch niet in de top dertig eindigen.