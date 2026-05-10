Koers LIVE: Van Aert heerst in Valkenburg, bisnummer Magnier voor Soudal Quick-Step in Giro

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Koers LIVE: Van Aert heerst in Valkenburg, bisnummer Magnier voor Soudal Quick-Step in Giro
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Giro is het in de eerste plaats de schade opmeten. Adam Yates is niet meer gestart. Paul Magnier is wel nog fit en spurtte naar zijn tweede ritzege. Ondertussen heeft Wout van Aert meegedaan aan een gravelkoers in Nederland. Dat is voor hem voortreffelijk verlopen.

Kevin Vanbuggenhout

Magnier boekt tweede ritzege in Giro

In de derde etappe van de Giro moest Arnaud De Lie lossen op de Borovetspas. Enkele ploegmaats van Lotto-Intermarché brachten hem echter terug tot in het peloton. Zo behoorde De Lie toch tot de kanshebbers de in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zouden kunnen sprinten. De sprintersploegen lieten vluchters Sevilla, Tozarri en Tonelli wel spartelen tot diep in de finale. Pas bij het ingaan van de slotkilometer werden ze ingerekend. 

In de massasprint was het vervolgens uitkijken naar de grootste namen onder de snelle mannen. Milan zette zijn sprint in op 250 meter van de meet. Groenewegen en Magnier gooiden zich ernaast. Net als in de openingsetappe had Magnier nog de beste jump vlak voor de streep in huis. De voormalige roze trui bezorgde Soudal Quick-Step zo al de tweede ritzege uit deze Giro. Milan en Groenewegen moesten genoegen nemen met de tweede en derde plaats. 

Kevin Vanbuggenhout

Van Aert wint Marly Grav Race

De deelname van Wout van Aert aan de Marly Grav Race, een gravelkoers in het Nederlandse Valkenburg, is een voltreffer geworden. Van Aert maakte al deel uit van een kopgroep van zes. Met Florian Vermeersch, Niels Vandeputte en Jonathan Vervenne reden nog drie andere Belgen voorin. Rick Ottema en Pascal Eenkhoorn zorgden voor Nederlandse vertegenwoordiging in diezelfde groep.

In de finale ging de uitdunning uiteraard verder. Op de uitloper van het bospad, op iets meer dan twintig kilometer van de aankomst, ontbond Van Aert zijn duivels. Niemand had een antwoord op de indrukwekkende Van Aert, die wel over dezelfde vorm leek te beschikken als in Parijs-Roubaix. In elk geval ging Van Aert solo op weg naar de overwinning. Vandeputte spurtte bij de achtervolgers naar de tweede plaats. In de strijd om de derde plek verraste Ottema Vermeersch nog. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes.

Het meest frappant is de situatie bij UAE Team Emirates - XRG, de zo machtige ploeg met zoveel financiële middelen. Na twee dagen Giro schiet er amper nog iets van die ploeg over. Geen Pogacar in deze Giro en Almeida raakte ook niet tijdig fit. De hoop werd vervolgens gericht op Adam Yates, maar die moet na twee dagen ook opgeven.

UAE meldt de opgave van Yates, wiens gezicht vlak na de val helemaal vol bloed hing, op sociale media. Toen hij de aankomst bereikte in Veliko Tarnovo was het bloed gelukkig al van zijn gezicht gekuist. Yates heeft diepe schaafwonden en een snijwonde aan zijn oor opgelopen. Aanvankelijk werd het licht nog op groen gezet om verder te koersen.

Er zijn symptomen opgedoken die kunnen wijzen op een hersenschudding. Yates gaat daarom niet meer van start in de derde etappe. Vine en Soler hadden sowieso al opgegeven. Zowat heel UAE ligt dus in de lappenmand. Op uitzondering van Mikkel Bjerg, die nog wat meer vooraan reed dan zijn ploegmaats, kwam de hele ploeg ten val.

Jayco AlUla meldde dat Andrea Vendrame ook niet verder zal koersen. Nochtans reed de Italiaan de tweede etappe wel gewoon uit. Achteraf werden breuken in zijn onderrug vastgesteld, waardoor hij genoodzaakt is om op te geven. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Adam Yates
Andrea Vendrame

Meer nieuws

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

🎥 Knap! Ondersteunende actie voor De Lie hoeft helemaal niet, maar Campenaerts doet het wel

17:30
Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

Bruyneel haalt uit: "We weten dat we geen vrienden zijn, maar Thijs Zonneveld: je bent een idioot"

15:50
Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

Na massa van kritiek op motards en insinuaties over Pogacar: één man is gestraft met een schorsing

14:50
Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

Van Aert vergelijkt met Roubaix en lacht om eigen plaspauze: "Elke mens die naar toilet moet, weet dat"

13:50
🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

🎥 "Is het doel om meisjes te versieren?": Campenaerts wekt met zijn vlogs verbazing over Visma-Lease a Bike

13:05
Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

Lof uit andere hoek, maar Giro-organisatie helemaal niet akkoord met naar koersdirecteur uithalende Stuyven

09:30
Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

Miste Van Eetvelt kans van zijn leven tegen Vingegaard? "Heel erg verrassend, hij leek me de snelste"

12:05
Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

Domino-effect na het verleiden van Van Aert? "Van der Poel komt ook wel een keertje"

11:05
Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

Van Aert heeft grapje in huis voor Sarah en geeft toe waar hij nu eens geen held in is

10:05
Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

Nieuwe Remco of Widar in aantocht? Belgisch talent treedt alvast in voetsporen van Seixas

08:20
Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

Transformeert Vingegaard in Pogacar? Deen komt met ander verhaal, Visma is wel in de wolken

09:00
Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

Zoals Wout van Aert? Toon Aerts onthult zijn grote droom in Parijs-Roubaix

07:00
"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

"Buitenwereld denkt dat, maar...": Campenaerts doet boekje open over Vingegaard en Visma-Lease a Bike

19:30
"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

"Bange hond": Jasper Stuyven haalt zwaar uit naar koersdirecteur van de Giro

18:45
UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

UAE likt wonden na zware val in de Giro: twee renners naar het ziekenhuis, kopman verliest veel tijd

18:00
Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

Geen ritzege en roze trui: Van Eetvelt geeft foutje toe in finale met Vingegaard

09/05
LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

LIVE KOERS: Van Eetvelt volgt Vingegaard bergop, verrassende Silva wint in de Giro

09/05
"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

"Verschrikkelijk, nog nooit meegemaakt": Lotte Kopecky windt er geen doekjes om

09/05
Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

Dubbele verrassing in de Vuelta: eindwinnares Blasi en ritwinnares Stiasny laten van zich horen

09/05
Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

Wie zorgt voor Belgisch succes in de Giro? De Cauwer noemt verrassende naam

09/05
📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

09/05
Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

09/05
Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

Dubbel doel in de slotrit van de Vuelta: Kopecky klaar en duidelijk over haar opdracht

09/05
'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

'Dubbel heuglijk nieuws voor Victor Campenaerts'

09/05
Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

Wout van Aert komt dit weekend voor het eerst sinds Parijs-Roubaix weer in actie

09/05
Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

Bruyneel maakt zich boos over zware valpartij in de Giro, Dumoulin ziet andere oorzaak

09/05
Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

Vingegaard en co namen risico in eerste etappe én geven ook stevige hint over lastige tweede rit

09/05
Groves en Groenewegen krijgen verdict over blessures na zware valpartij in de Giro

Groves en Groenewegen krijgen verdict over blessures na zware valpartij in de Giro

09/05
'Vervanger voor gestopte Yates: Visma-Lease a Bike wil toeslaan bij ploeg van Evenepoel'

'Vervanger voor gestopte Yates: Visma-Lease a Bike wil toeslaan bij ploeg van Evenepoel'

09/05
Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

Dit kunnen ze zelfs bij Visma Lease a Bike niet laten: "Als puntje bij paaltje komt..."

09/05
📷 Geen rugnummer 1 voor Vingegaard in Giro: dit is de reden

📷 Geen rugnummer 1 voor Vingegaard in Giro: dit is de reden

08/05
🎥 Zege en leiderstrui voor Quick-Step: openingsetappe ontsierd door zware valpartij

🎥 Zege en leiderstrui voor Quick-Step: openingsetappe ontsierd door zware valpartij

08/05
Waarom Wout van Aert populairder blijft dan Pogacar, Van der Poel en Evenepoel

Waarom Wout van Aert populairder blijft dan Pogacar, Van der Poel en Evenepoel

08/05
Reputatie van Gran Fondo helemaal om zeep door twee Italiaanse renners

Reputatie van Gran Fondo helemaal om zeep door twee Italiaanse renners

08/05
De Tour de France wordt steeds jonger, maar er is één grote uitzondering

De Tour de France wordt steeds jonger, maar er is één grote uitzondering

08/05
Ruben Van Gucht haalt het van Jan Bakelants: sportief én komisch vuurwerk in de container Naast de fiets

Ruben Van Gucht haalt het van Jan Bakelants: sportief én komisch vuurwerk in de container

08/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Tadej Pogacar Annemiek Van Vleuten Victor Campenaerts Remco Evenepoel Marc Reef Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Toon Aerts Jasper Stuyven Jip Van Den Bos Arnaud De Lie Mathieu Van Der Poel Kaden Groves Jose De Cauwer Lotte Kopecky Jan-Willem Van Schip Bjarne Riis Angelo De Clercq

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved