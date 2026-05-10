Koers LIVE: Van Aert heerst in Valkenburg, bisnummer Magnier voor Soudal Quick-Step in Giro
In de Giro is het in de eerste plaats de schade opmeten. Adam Yates is niet meer gestart. Paul Magnier is wel nog fit en spurtte naar zijn tweede ritzege. Ondertussen heeft Wout van Aert meegedaan aan een gravelkoers in Nederland. Dat is voor hem voortreffelijk verlopen.
Magnier boekt tweede ritzege in Giro
In de derde etappe van de Giro moest Arnaud De Lie lossen op de Borovetspas. Enkele ploegmaats van Lotto-Intermarché brachten hem echter terug tot in het peloton. Zo behoorde De Lie toch tot de kanshebbers de in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zouden kunnen sprinten. De sprintersploegen lieten vluchters Sevilla, Tozarri en Tonelli wel spartelen tot diep in de finale. Pas bij het ingaan van de slotkilometer werden ze ingerekend.
In de massasprint was het vervolgens uitkijken naar de grootste namen onder de snelle mannen. Milan zette zijn sprint in op 250 meter van de meet. Groenewegen en Magnier gooiden zich ernaast. Net als in de openingsetappe had Magnier nog de beste jump vlak voor de streep in huis. De voormalige roze trui bezorgde Soudal Quick-Step zo al de tweede ritzege uit deze Giro. Milan en Groenewegen moesten genoegen nemen met de tweede en derde plaats.
𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙚𝙧𝙛𝙞𝙦𝙪𝙚. 🧙🚀— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 10, 2026
🇧🇬 En un sprint final en Sofía, Paul Magnier bate a Jonathan Milan y Dylan Groenewegen por centímetros#Giroditalia | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/PXPI0YmcuC
Van Aert wint Marly Grav Race
De deelname van Wout van Aert aan de Marly Grav Race, een gravelkoers in het Nederlandse Valkenburg, is een voltreffer geworden. Van Aert maakte al deel uit van een kopgroep van zes. Met Florian Vermeersch, Niels Vandeputte en Jonathan Vervenne reden nog drie andere Belgen voorin. Rick Ottema en Pascal Eenkhoorn zorgden voor Nederlandse vertegenwoordiging in diezelfde groep.
In de finale ging de uitdunning uiteraard verder. Op de uitloper van het bospad, op iets meer dan twintig kilometer van de aankomst, ontbond Van Aert zijn duivels. Niemand had een antwoord op de indrukwekkende Van Aert, die wel over dezelfde vorm leek te beschikken als in Parijs-Roubaix. In elk geval ging Van Aert solo op weg naar de overwinning. Vandeputte spurtte bij de achtervolgers naar de tweede plaats. In de strijd om de derde plek verraste Ottema Vermeersch nog. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes.
Het meest frappant is de situatie bij UAE Team Emirates - XRG, de zo machtige ploeg met zoveel financiële middelen. Na twee dagen Giro schiet er amper nog iets van die ploeg over. Geen Pogacar in deze Giro en Almeida raakte ook niet tijdig fit. De hoop werd vervolgens gericht op Adam Yates, maar die moet na twee dagen ook opgeven.
UAE meldt de opgave van Yates, wiens gezicht vlak na de val helemaal vol bloed hing, op sociale media. Toen hij de aankomst bereikte in Veliko Tarnovo was het bloed gelukkig al van zijn gezicht gekuist. Yates heeft diepe schaafwonden en een snijwonde aan zijn oor opgelopen. Aanvankelijk werd het licht nog op groen gezet om verder te koersen.
Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): "Unfortunately we were badly affected by the crash on stage 2 yesterday. Jay Vine suffered a concussion…
Er zijn symptomen opgedoken die kunnen wijzen op een hersenschudding. Yates gaat daarom niet meer van start in de derde etappe. Vine en Soler hadden sowieso al opgegeven. Zowat heel UAE ligt dus in de lappenmand. Op uitzondering van Mikkel Bjerg, die nog wat meer vooraan reed dan zijn ploegmaats, kwam de hele ploeg ten val.
Jayco AlUla meldde dat Andrea Vendrame ook niet verder zal koersen. Nochtans reed de Italiaan de tweede etappe wel gewoon uit. Achteraf werden breuken in zijn onderrug vastgesteld, waardoor hij genoodzaakt is om op te geven.
Andrea Vendrame will not start stage 3 of the Giro d’Italia.
The Italian suffered fractures to three transverse processes in his lower back after crashing heavily in the final 30km of today’s stage.
He will return to Italy to undergo further examinations… pic.twitter.com/A5c4BxwpmW
