Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Jonas Vingegaard heeft de eerste aankomst bergop in de Giro meteen naar zijn hand gezet. Op Blockhaus was de Deen de sterkste, maar Felix Gall hield het verschil verrassend klein.

Op de eerste aankomst bergop in de Giro wilde Jonas Vingegaard meteen zekerheid inbouwen en zijn concurrenten al op achterstand zetten. Visma-Lease a Bike verhoogde het tempo dan ook stelselmatig op Blockhaus.

Vingegaard versnelde op zo'n 7 kilometer van de top, maar Pellizzari beet zich vast in het wiel van de Deen. Dat lukte maar zo'n twee kilometer, want dan brak de veer bij de Italiaan. Gall had beter ingedeeld en hield het verschil met Vingegaard klein.

De Oostenrijker zou uiteindelijk maar dertien seconden verliezen op Vingegaard. De Deen heeft zeker nog geen gewonnen spel, maar er komt wel nog een vlakke tijdrit van 42 kilometer. En dat is zeker geen specialiteit van Gall.

Zware beklimming van Blockhaus door strakke wind

Vingegaard was achteraf uiteraard tevreden met zijn overwinning, zijn eerste ritzege in de Giro. "We wilden voor de ritzege gaan vandaag en ik ben extreem blij dat ik het heb kunnen afmaken", zei de Deen achteraf.

"Mijn ploeggenoten deden het geweldig en ik ben blij dat ik hen heb kunnen belonen voor hun harde werk. Vooraf hadden we niet echt een moment afgesproken waar ik zou aanvallen, dat hadden we nog een beetje open gelaten."



"Door de wind die van alle kanten kwam was een bijzonder zware beklimming. Ik ben dan ook blij dat ik nog wat tijd heb kunnen pakken op mijn concurrenten. Het is een mooie dag geweest", stelde Vingegaard nog.

Vingegaard niet verrast door Gall

Dat Gall kort bij hem in de buurt bleef, heeft Vingegaard niet echt verrast. "Nee, we wisten op voorhand al dat we rekening met hem moesten houden. Hij is een heel sterke renner en deze Giro wordt hij een grote rivaal."

Het verschil tussen Vingegaard en Gall in het klassement is nu 17 seconden, maar zij volgen wel nog altijd op drie minuten van roze trui Eulalio. De Portugees verloor bijna drie minuten, maar had ook een ruime marge van meer dan zes minuten.