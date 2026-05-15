Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jonas Vingegaard heeft de eerste aankomst bergop in de Giro meteen naar zijn hand gezet. Op Blockhaus was de Deen de sterkste, maar Felix Gall hield het verschil verrassend klein.

Op de eerste aankomst bergop in de Giro wilde Jonas Vingegaard meteen zekerheid inbouwen en zijn concurrenten al op achterstand zetten. Visma-Lease a Bike verhoogde het tempo dan ook stelselmatig op Blockhaus. 

Vingegaard versnelde op zo'n 7 kilometer van de top, maar Pellizzari beet zich vast in het wiel van de Deen. Dat lukte maar zo'n twee kilometer, want dan brak de veer bij de Italiaan. Gall had beter ingedeeld en hield het verschil met Vingegaard klein. 

De Oostenrijker zou uiteindelijk maar dertien seconden verliezen op Vingegaard. De Deen heeft zeker nog geen gewonnen spel, maar er komt wel nog een vlakke tijdrit van 42 kilometer. En dat is zeker geen specialiteit van Gall. 

Zware beklimming van Blockhaus door strakke wind

Vingegaard was achteraf uiteraard tevreden met zijn overwinning, zijn eerste ritzege in de Giro. "We wilden voor de ritzege gaan vandaag en ik ben extreem blij dat ik het heb kunnen afmaken", zei de Deen achteraf. 

"Mijn ploeggenoten deden het geweldig en ik ben blij dat ik hen heb kunnen belonen voor hun harde werk. Vooraf hadden we niet echt een moment afgesproken waar ik zou aanvallen, dat hadden we nog een beetje open gelaten."

Lees ook... De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

"Door de wind die van alle kanten kwam was een bijzonder zware beklimming. Ik ben dan ook blij dat ik nog wat tijd heb kunnen pakken op mijn concurrenten. Het is een mooie dag geweest", stelde Vingegaard nog. 

Vingegaard niet verrast door Gall

Dat Gall kort bij hem in de buurt bleef, heeft Vingegaard niet echt verrast. "Nee, we wisten op voorhand al dat we rekening met hem moesten houden. Hij is een heel sterke renner en deze Giro wordt hij een grote rivaal."

Het verschil tussen Vingegaard en Gall in het klassement is nu 17 seconden, maar zij volgen wel nog altijd op drie minuten van roze trui Eulalio. De Portugees verloor bijna drie minuten, maar had ook een ruime marge van meer dan zes minuten. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

19:45
Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

10:30
🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

18:40
Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

17:44
Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

11:15
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15:15
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

14:35
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

13:50
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

13:00
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

12:00
Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

09:45
Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

09:00
Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

08:15
Na zijn verplichte afscheid: Eli Iserbyt heeft nieuwe uitdaging gevonden

Na zijn verplichte afscheid: Eli Iserbyt heeft nieuwe uitdaging gevonden

07:30
🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

06:45
Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

14/05
Gevaarlijkste moment van het koersjaar: Axel Merckx is zeer kritisch op kamikaze-finishes

Gevaarlijkste moment van het koersjaar: Axel Merckx is zeer kritisch op kamikaze-finishes

14/05
🎥 Koersen op donderdag: Stuyven grijpt naast ritzege, geen twee op twee voor Merlier in Hongarije

🎥 Koersen op donderdag: Stuyven grijpt naast ritzege, geen twee op twee voor Merlier in Hongarije

14/05
🎥 Ongelofelijke toestanden in de Giro: man wil renners laten vallen

🎥 Ongelofelijke toestanden in de Giro: man wil renners laten vallen

14/05
Fikse domper bij Visma Lease a Bike: renner moet kruis maken over Tour de France

Fikse domper bij Visma Lease a Bike: renner moet kruis maken over Tour de France

14/05
Verkeerde bandenkeuze? UAE heeft andere uitleg voor vele valpartijen

Verkeerde bandenkeuze? UAE heeft andere uitleg voor vele valpartijen

14/05
📷 Kopecký in de kou gelaten na pech in Giro: moest het peloton op hem wachten?

📷 Kopecký in de kou gelaten na pech in Giro: moest het peloton op hem wachten?

14/05
"Befaamde wasmachine": deze man zet sprinttrein voor Magnier op de rails

"Befaamde wasmachine": deze man zet sprinttrein voor Magnier op de rails

14/05
Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren" Naast de fiets

Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

14/05
Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

14/05
🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

14/05
Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

14/05
Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

14/05
Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

14/05
Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

14/05
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

13/05
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

13/05
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

13/05
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

13/05
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

13/05
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

13/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Jasper Stuyven Wout Van Aert Remco Evenepoel Tim Merlier Tadej Pogacar Thibau Nys Bobbie Traksel Thibau Nys Tim Heemskerk Florian Vermeersch Jonathan Milan Lars Van Den Berg Van Eetvelt Lennert Henri Vandenabeele Jelle Wallays Dylan Groenewegen Loic Segaert Tim Wellens

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved