🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

Kevin Vanbuggenhout
Victor Campenaerts geeft altijd het volle pond, wat de weersomstandigheden ook zijn. Tussen zijn koersactiviteiten door entertaint hij de wielerliefhebbers ook met zijn inmiddels beroemde vlogs.

Het was zeker uitkijken naar de vlog over de rit naar Blockhaus. Vooraf zat de sfeer in elk geval goed in de ploegbus van Visma-Lease a Bike. Het leek wel 'The Voice': Campenaerts en ploegmaat Bart Lemmen zongen samen If I Could Turn Back Time van Cher. Of tenminste: ze zongen het begin van het refrein van het liedje uit 1989. 

"If I could turn back time. If I could find a way", klonk het in de Visma-bus. "Ik hoop dat je dat na vandaag niet moet zeggen hé, Bartje", had Campenaerts daarna een gevatte opmerking in huis. Lemmen was al lang blij dat het gedaan was met zingen. "Ik ben ook blij dat je niet verder gegaan bent met het zingen van dat liedje, want verder ken ik de tekst niet."

Campenaerts neemt rol Van Baarle over

Na de officieuze start kwam Campenaerts Wout Poels tegen en die was er vooral in geïnteresseerd of het een dag voor de vlucht ging worden of niet. "Normaal vroeg ik dat altijd aan Dylan van Baarle, maar die rijdt niet meer bij jullie. Nu ben jij mijn nieuwe maat", richt Poels zich tot Campenaerts. Die dacht het even off vlog te bespreken.

"Of ik kan het gewoon nu zeggen, want het komt maar een uurtje voor de finish online", bedenkt Campenaerts zich plots. "Misschien zit jij dan wel alleen voorop op de Blockhaus." Campenaerts moedigde Poels aan om het te proberen, hoewel de ploeg van de roze trui de leiderstrui wellicht ging verdedigen. Poels waagde het er uiteindelijk niet op.

Lees ook... Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Duikt Vingegaard nog eens op in vlog Campenaerts?

Campenaerts blijft ons dus plezieren met zijn vlogs. Hij vindt niet dat er te veel energie in kruipt. Hij beweerde eerder dat hij ermee zou stoppen als dat het geval zou zijn. Het is zeker een leuk element als hij zijn ploegmaats erbij betrekt. Het is uitkijken naar het moment wanneer Vingegaard er nog eens in opduikt.

