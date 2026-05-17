Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Victor Campenaerts heeft in deze Giro d'Italia opnieuw een boete gekregen van de wedstrijdjury. De renner van Team Visma Lease a Bike werd na de achtste etappe bestraft voor ongepast gedrag langs het parcours. Het is al zijn tweede sanctie in deze ronde.

Opnieuw in het juryrapport

Victor Campenaerts is zaterdag opnieuw opgenomen in het officiële juryrapport van de Giro d’Italia. De hardrijder van Team Visma Lease a Bike kreeg een geldboete van 200 Zwitserse frank wegens “urineren in het openbaar”.

De sanctie volgde na de achtste etappe richting Fermo, een rit die onder meer gekenmerkt werd door een nerveuze finale en verschillende aanvallen in het peloton. Campenaerts speelde sportief geen hoofdrol, maar haalde na afloop dus wel het juryrapport.

Volgens de internationale wielerregels mogen renners enkel op specifieke momenten en plaatsen een sanitaire stop nemen. Wie dat niet respecteert, riskeert een geldboete.

Tweede sanctie deze Giro

Opvallend is dat Campenaerts niet voor het eerst wordt bestraft tijdens deze editie van de Giro d’Italia. Eerder in de ronde kreeg hij al een gelijkaardige sanctie opgelegd.

Na de derde etappe werd onze landgenoot eveneens beboet met 200 Zwitserse frank wegens een sanitaire stop op een niet-toegelaten moment. Toen deelde hij het verdict met onder meer Max Walscheid en Rasmus Pedersen. Daardoor staat de teller voor Campenaerts ondertussen al op twee boetes in nauwelijks één week Giro.

Strengere controles in grote rondes

De internationale wielerunie UCI controleert de voorbije jaren steeds strenger op gedrag van renners tijdens wedstrijden. Vooral sanitaire stops buiten de aangeduide zones leveren geregeld sancties op.

De maatregelen moeten onder meer vermijden dat renners zich op ongepaste locaties ontlasten, bijvoorbeeld in woonzones of in het zicht van publiek en televisiecamera’s.

Ook het weggooien van afval buiten de voorziene zones wordt steeds strenger aangepakt. Renners riskeren daarbij niet alleen geldboetes, maar soms ook puntenaftrek of zelfs uitsluiting.

Focus op het sportieve

Voor Campenaerts blijft de focus ondertussen vooral op het sportieve liggen. Van de bestraffing zal men zich bij zijn team niet veel aantrekken. Ondanks de opvallende boetes blijft zijn Giro voorlopig dus vooral in dienst staan van het ploegbelang.

