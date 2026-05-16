🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

Als Jonas Vingegaard aan één iemand een tik heeft uitgedeeld, dan is het wellicht aan Red Bull-kopman Giulio Pellizzari. Die betuigde na de aankomst op de Blockhaus zijn spijt dat hij Vingegaard had proberen te volgen, maar dat is ons inziens niet nodig.

Het is de eeuwige discussie voor de goede klimmers die niet de klasse van een Vingegaard of Pogacar hebben maar het bergop wel tegen hen opnemen: proberen te volgen of meteen op eigen tempo naar boven rijden? Pellizzari koos in de etappe naar Blockhaus voor het eerste en moest dat achteraf deels bekopen. Hij kwam als vierde over de meet.

Die uitslag is verre van slecht, maar hij kreeg wel 1'05" om de oren van Vingegaard. Dat is veel en niet veel. Pellizzari heeft wel degelijk voor een stukje cash betaald voor zijn inspanning, hoewel hij ook niet helemaal is weggereden. Het is niet zo dat hij er volledig is doorgezakt. "Ik heb alles weggegooid", reageerde Pellizzari bij Cycling Pro Net.

Dat is wellicht iets te streng uitgedrukt. Vingegaard uitgezonderd is Gall de enige klassementsman van een andere ploeg die voor hem staat. De kloof met Gall is iets minder dan een minuut. Wellicht spreekt in de spijtbetuiging van Pellizzari vooral de ontgoocheling, want het siert hem natuurlijk dat hij de handschoen heeft opgenomen.



In Kop over Kop leverde het hem lof op van Michael Boogerd en Annemiek van Vleuten. Wij vinden het ook terecht dat Pellizzari Vingegaard probeert te volgen. Net omdat de 22-jarige Italiaan een veelbelovend en opkomend talent is. Hij heeft er alle baat bij om zichzelf uit te dagen en te ontdekken hoe ver hij precies staat en kan komen.

Daar is helemaal niets mis mee. Laat de anciens maar hun eigen tempo rijden. Hij moet het natuurlijk niet doen omdat hij de druk van zijn thuisland ervaart. Dat zou een verkeerde reden zijn. Hij is wel degene onder de klassementsmannen die dit jaar al podium gereden heeft in al zijn rittenkoersen. Het houdt dus steek dat hij zich geroepen voelt om de aanval van Vingegaard te beantwoorden.

Twee verschillende aanpakken bij Red Bull

Bovendien is het ook gewoon tactisch slim, aangezien Red Bull met Jai Hindley ook nog een ex-winnaar van de Giro in de ploeg heeft. Het is goed dat de ene kopman de strijd met Vingegaard aangaat en de andere onmiddellijk voor eigen tempo kiest. Zo gokt Red Bull niet op één paard en worden beide benaderingen uitgeprobeerd.

Aan de aankomst moest Pellizzari Hindley net voor zich dulden, maar we schrijven nog geen van beiden af voor de tweede plek. Ook al verdient Gall een pluim om de schade te kunnen beperken op de Blockhaus. Door de wind was het moeilijk om het juiste moment te kiezen om te versnellen of om de klim helemaal goed in te delen.

Probeert Pellizzari het nog eens?

Dat deed Gall misschien het best: in het slot naderde hij nog wat op Vingegaard. "Heel uitzonderlijk", gaf Oliver Naesen zijn ploegmaat terecht een compliment bij Sporza. Pellizzari zal bij de volgende afspraken bergop misschien eerder naar het metertje kijken. Misschien kan hij dan later nog eens trachten om Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen. De Red Bull-man kan er op termijn beter van worden.