'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

Tom Crabbe heeft dit seizoen naam gemaakt als sprinter, met de belangstelling van heel wat aantrekkelijke ploegen als gevolg. Hij zou ondertussen een keuze gemaakt hebben. Hij gaat onder andere Quinten Hermans en Brent Van Moer vervoegen Pinarello Q36.5.

Gezien zijn aflopend contract en de onzekere toekomst van Flanders-Baloise spreekt het voor zich dat Crabbe een volgende stap bij een andere ploeg zet in 2027. Met zijn overwinningen in de Ster van Bessèges, Ruta del Sol en Ronde van Turkije heeft dit jonge Belgische sprinttalent zijn potentieel laten zien. Dat hebben genoeg ploegen opgemerkt.

Het Laatste Nieuws berichtte anderhalve week geleden al dat de 20-jarige Merchtemnaar op de interesse kon rekenen van Soudal Quick-Step, Pinarello Q36.5 en Tudor. Bij Pinarello Q36.5 kon hij de ploegmaat van Tom Pidcock worden. Tudor is de Zwitserse ploeg waar niemand minder dan Fabian Cancellara een van de drijvende krachten achter is.

Crabbe als opvolger van ex-groene trui Bennett

Toen klonk het dat Pinarello de beste kaarten had, omdat Crabbe daar op termijn de opvolger kon worden van Sam Bennett. Volgens hetzelfde medium heeft Crabbe nu inmiddels de knoop doorgehakt. De keuze is gemaakt: Crabbe gaat inderdaad volgend jaar bij Pinarello Q36.5 rijden. Hij zal daar ook een aantal Belgische ploegmaats hebben.

De ploegmaat die het meest in het oog springt is uiteraard Tom Pidcock. De overstap is echter nog niet officieel: dat kan pas het geval zijn vanaf 1 augustus 2026. Soudal Quick-Step grijpt dus naast Crabbe. Ook Alpecin-Premier Tech zou geïnteresseerd geweest zijn. Crabbe komt volgend jaar voor het eerst in een buitenlandse ploeg terecht.

Klassiek succes voor Crabbe in toekomst realistisch



De grote belangstelling in Crabbe zegt genoeg over zijn potentieel. Hij staat bekend voor zijn sprintcapaciteiten, maar kan het ook afmaken op licht oplopende aankomsten. Bij zijn sprint in de Ruta del Sol klopte hij Waerenskjold, een ex-winnaar van de Omloop. Dan zit klassiek succes er in de toekomst ook in.