"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

Het overlijden van Jilke Michielsen is geen onverwachte maar wel een harde klap. Verschillende mensen hebben van zich laten horen na haar dood, onder andere Ine Beyen, boezemvriendin Hélène Hesters en zelfs toppoliticus Sammy Mahdi. We zullen Jilke missen, zoveel is zeker.

Het was al geruime tijd bekend dat Michielsen botkanker had en terminaal was. Op amper 19-jarige leeftijd heeft ze die strijd verloren. Dat werd bekendgemaakt op haar eigen Instagrampagina. Uiteraard grijpt haar overlijden veel mensen naar de keel. Dat blijkt wel uit de vele reacties van medeleven en steunbetuigingen op de Instagrampost.

Naast haar familie treft dit nieuws onder meer diegenen die haar kennen uit de wielerwereld. "Dankjewel voor het etaleren van jouw kracht en jouw moed", schrijft Ine Beyen. "Heel veel sterkte aan jouw familie." Beyen is bekend van haar commentaar bij vrouwenkoersen. Voor analyses kennen we de Nederlandse Marijn de Vries als tv-gezicht.

Veel sterkte gewenst aan naasten Jilke Michielsen

Ook zij heeft gereageerd. "Zoveel mooie en lieve woorden achtergelaten, dankjewel daarvoor Jilke. Oneindig veel sterkte en kracht gewenst aan iedereen die van haar houdt." Hélène Hesters houdt het kort en krachtig: "Mijn allermooiste sterretje!!" Hesters is een baanwielrenster en mag gerust een boezemvriendin van Michielsen genoemd worden.

Michielsen heeft overigens ook vele harten beroerd buiten de wielerwereld. Zelfs Sammy Mahdi, voorzitter van de politieke partij CD&V, wilde wat kwijt. "Het voorrecht gehad jou te mogen ontmoeten. Een inspiratiebron voor het leven. Rust zacht." Ze heeft misschien slechts 19 jaar gekregen op deze wereld, maar ze heeft wel veel indruk gemaakt op tal van mensen.





Pakkend nieuws door leeftijd Michielsen

Jilke Michielsen is niet de eerste persoon uit de wielerwereld die overlijdt aan de gevolgen van kanker, maar door haar nationaliteit komt het nu wel dichtbij. Ook Laurent Fignon en Aldo Sassi verloren hun strijd tegen kanker. Bij Michielsen komt het natuurlijk dubbel zo hard binnen omdat ze ook nog zo jong was. We wensen de vrienden en familie van Jilke ook op onze beurt veel sterkte.