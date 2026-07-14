Naast de fiets Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè''
Foto: © photonews
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Er wordt te weinig bij stilgestaan welke heftige emoties rennersvrouwen als Sarah De Bie soms moeten ervaren. Zij heeft al heel wat meegemaakt qua valpartijen en pechmomenten als echtgenote van Wout van Aert.

Het is helemaal niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Elke rennersvrouw zal wel bepaalde verhalen hebben, maar Sarah heeft haar man al verschillende keren slachtoffer zien worden van de zwaarste valpartijen. Dat doet wel iets met een persoon. Daar getuigt de echtgenote van Wout van Aert ook over in De Standaard.

We keren terug in de tijd, naar 2019. In de zomer van datzelfde jaar waren Wout en Sarah in het huwelijksbootje gestapt. Vol goede moed vertrok Wout van Aert dus naar de Tour de France. Dat was ook volledig terecht. Hij won met de ploeg een ploegentijdrit en was een paar dagen later de snelste in een massasprint. 

Van Aert smakte tegen dranghek in Tour-tijdrit in 2019

De volgende dag begon hij met grote verwachtingen aan de individuele tijdrit naar Pau, maar een crash tegen een dranghek zadelde hem op met een diepe vleeswonde. ''Ik wilde direct naar Wout, maar dat kon niet. Twee, drie dagen later mocht ik gelukkig wel meerijden van het lokale ziekenhuis naar AZ Herentals.''

Toch is dat ziekenhuisbezoek niet verlopen zoals Sarah voor ogen had. ''Daar zag Toon Claes dat mijn gezondheid ook onder de shock leed, dus hij zei: 'We gaan jou hier even houden.' Ik ben inderdaad een nacht gebleven. Stom, hè?'' Goed dat de chirurg naast oog te hebben voor patiënt Wout ook Sarah nauwlettend in de gaten hield.

Valpartij ook voor Sarah dramatisch

Lees ook... Sarah De Bie geeft voorbeeld van enorme liefde van Wout van Aert voor zijn gezin: ''Het mooiste aan hem''
Ook voor Sarah was die val dramatisch. ''Dat besef ik nu ook, omdat ik me er maar flarden van herinner.'' Van Aert maakte daarna nog andere zware valpartijen mee. Een beeld dat op ons netvlies gebrand staat is dat van Van Aert na zijn val in Dwars door Vlaanderen in 2024. Gelukkig is Sarah hem altijd blijven steunen. Lees ook wat ze zei over zijn liefde voor zijn gezin.

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