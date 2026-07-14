Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels doen schitterende onthulling over zwangerschap

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels doen schitterende onthulling over zwangerschap
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Mathieu van der Poel rijdt dezer dagen rond op een roze wolk. De voormalige wereldkampioen maakte onlangs bekend dat hij en zijn partner Roxanne Bertels in blije verwachting zijn, wat hem vleugels gaf om de negende rit van de Tour te winnen. Gisteren kwam hij met meer heuglijk nieuws.

Van der Poel voerde in de negende etappe van de Tour een mooi nummertje op. Hij toonde zich de hele dag aanvalslustig, voerde als vluchter mee de forcing voorin en maakte het meesterlijk af in de sprint. Medevluchters Tobias Johannessen, Tom Pidcock en Alex Baudin waren eraan voor de moeite.

Van der Poel onthult geslacht

De zege deed het geplaagde Alpecin-Premier Tech duidelijk deugd na enkele teleurstellende sprints. Van der Poel gaf zichzelf en zijn ploeg een mooie reden om te vieren in aanwezigheid van Roxanne Bertels, zijn zwangere vriendin. Het koppel is nu nog wat meer aan het feest.

Op Instagram maakt Van der Poel met een subtiele knipoog bekend wat het geslacht is van "bébé VDP". "Het is altijd speciaal om een rit in de Tour te winnen, zeker met mijn 2 meisjes aan de finish", schrijft hij bij een foto van zijn ritzege in deze Tour.

Januari 2027

Van der Poel en Bertels verwachten dus een dochtertje. Bertels is uitgerekend voor januari 2027. Van der Poel zal nu mogelijk nog wat meer op een roze wolk rondrijden.

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