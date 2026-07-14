Tim Merlier moet iets bekennen in deze Tour: "Dat doet mij nog altijd iets"

Tim Merlier is voorlopig een van de smaakmakers van de Tour de France. Onze landgenoot won al twee etappes en is duidelijk de snelste man in koers. Vooral zijn zege in Bergerac ging internationaal over de tongen.

Merlier vocht in Bergerac in de sprint terug vanuit een schijnbaar verloren positie. Met een ongelooflijke jump schoot hij naar voren en reed hij iedereen uit het wiel. Het was een indrukwekkende machtsvertoning die hem veel lof opleverde.

Merlier krijgt er kippenvel van

"Dat doet mij nog altijd iets. Het is niet vanzelfsprekend, zeker niet in de Tour. Het geeft mij nog altijd kippenvel", vertelde Merlier op de eerste rustdag aan Sporza.

"Ik heb de sprint al heel vaak teruggezien. Telkens als ik mijn sociale media open, zie ik de beelden passeren. Het was een sprint die zal bijblijven, ook bij de mensen. Dat maakt mij trots."

Timing beter onder de knie

Merlier werd derde in de vijfde rit, maar schoot daarna telkens raak in ritten zeven en acht. Vooral het gemak waarmee hij dat deed, valt op. Hij probeert er een verklaring voor te vinden.





"Ik ben wat later aan het seizoen begonnen, misschien ben ik daarom wat frisser", zegt hij. Hij trainde ook op specifieke zaken. "Doorheen de jaren heb ik het gevoel van timing in de sprint nog beter onder de knie gekregen. Ik heb getraind op wat ik goed kan en aan de andere dingen minder aandacht besteed. Dat werpt zijn vruchten af."

Op naar een zesde ritzege in de Tour?

Vandaag zijn de klimmers en de klassementsmannen aan zet. Zelf ziet Merlier naar eigen zeggen nog twee tot drie kansen om een etappe te winnen. Hij zal al blij zijn als hij twee keer kan meesprinten om de zege.

Hij geeft aan dat zijn Tour nu al een succes is, maar ook dat hij droomt van een derde etappezege. Het zou voor Merlier dan de zesde ritzege ooit in de Tour zijn. Als je daar zijn vier ritzeges in de Giro bij optelt, begint zijn palmares in de grote rondes aardig aan te dikken.