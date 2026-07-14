Lance Armstrong wil iets rechtzetten tegenover Tadej Pogacar: "Hij gelooft dat helemaal niet"

Tadej Pogacar staat er goed voor in de Tour de France. De koers zou al heel erg moeten kantelen wil hij binnen twee weken niet op het hoogste schavotje staan in Parijs. Dat zou dan de vijfde eindzege zijn voor de Sloveen, die mederecordhouder zou worden. Lance Armstrong denkt daar anders over.

Pogacar is voorlopig oppermachtig in deze Tour. De kopman van UAE Team Emirates-XRG won na de derde ook de zesde rit en deelde een tik uit aan Jonas Vingegaard, zijn grootste concurrent.

Pogacar wint zijn vijfde Tour

De Deen volgt nu al op meer dan 2,5 minuten van Pogacar. Een vijfde eindzege ligt binnen handbereik. Daarmee zou Pogacar toetreden tot het exclusieve clubje van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Lance Armstrong ziet het gebeuren.

"Tadej Pogacar zal straks zijn vijfde Tour winnen", vertelt de Amerikaan in de podcast THE MOVE. "En aan de finish in Parijs zullen we allemaal moeten lezen dat Pogacar daarmee het 'all-time record' van het aantal eindzeges in de Tour evenaart. Dat hij toetreedt tot het eliteclubje van renners met vijf eindoverwinningen."

Pogacar zal het niet kalmer aan doen

"Maar weet je wat?", voegde Armstrong toe. "Hij gelooft dat niet. Hij gelooft dat helemaal niet. Hij weet wat het échte record is. Dus wees maar zeker dat hij het hierna niet kalmer aan gaat doen."

Armstrong won de Tour zelf zeven keer in de periode 1999-2005, maar verloor zijn eindzeges nadat bekend raakte dat hij doping had gebruikt. Later bekende hij ook zijn dopinggebruik.



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Records zijn er om te sneuvelen

"Hij zal doorgaan. En ik hoop dat hij erin slaagt. Het maakt mij ook niet uit. Ik ben een atleet. Die spelen het spelletje en hier en daar worden er nu eenmaal records gebroken. Die zijn er om te sneuvelen", aldus Armstrong.

"Tadej Pogacar beseft wat het echte record is en gaat geen jaar overslaan", gooide hij er nog achteraan. Op zijn 27e lijkt Pogacar nog tijd te hebben om zeven Tours te winnen. Alles zal afhangen van de Sloveen zelf en zijn toekomstplannen.