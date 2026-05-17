Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Jonas Meulemeester heeft zaterdag in Veurne de West-Vlaamse titel bij de junioren veroverd. De renner van de Remco Evenepoel Academy hield in een spannende sprint enkele sterke concurrenten af en kreeg nadien ook een opvallend cadeau mee naar huis.

Aanvallend van bij de start

De wedstrijd in Veurne kende van bij de start een hoog tempo en Jonas Meulemeester kleurde meteen de koers. De tweedejaarsjunior uit Varsenare trok al vroeg in de aanval met Bruno Desimpele, Nicolas Plancke en Lothar Vannoote.

Lang duurde die ontsnapping niet, maar Meulemeester hield rekening met een hergroepering. “Ik wist dat we nog zouden worden bijgebeend, dus hield ik me een beetje gedeisd”, vertelde hij na afloop bij de Krant van West-Vlaanderen. De pion van de Remco Evenepoel Academy anticipeerde slim op nieuwe uitvallen en bleef attent vooraan koersen.

Moeilijke finale

Toen de koers richting finale trok, leek de titel even buiten bereik voor Meulemeester. Verschillende groepjes kwamen opnieuw samen en de wedstrijd bleef bijzonder gesloten.

De komst van ploegmaat Aksel Decaestecker bleek uiteindelijk belangrijk. “Ik stond er niet meer alleen voor”, aldus Meulemeester. “Eigenlijk zaten we allebei wat op ons tandvlees.” Daardoor moesten de ploegmaats zorgvuldig kiezen welke aanvallen ze volgden en waar ze hun energie spaarden.

In de slotfase probeerde topfavoriet René Messely het verschil te maken in De Moeren. Mateo Vanaelst ging mee in het offensief en even aarzelde het peloton. Dat moment gebruikte Meulemeester perfect.

Beslissende aanval

“Ik zag dat terughoudend werd gereageerd op die uitval, dus ging ik zelf”, vertelde de nieuwe kampioen. Matteo Toortelboom sprong mee en uiteindelijk ontstond een kopgroep van vijf renners. Ook titelverdediger Kyano Cottignies sloot nog aan.

Met zes trokken ze naar de finish, waar Meulemeester verrassend nog over de snelste benen beschikte. Hij haalde het voor Cottignies, Toortelboom, Mateo Vanaelst en Xibe Bral. Voor Meulemeester betekende het al zijn derde overwinning van het seizoen.

Opvallend cadeau

Naast de provinciale titel en de traditionele kampioenentrui kreeg Meulemeester op het podium ook een opmerkelijke extra beloning mee naar huis: drie zakken aardappelen van telkens 25 kilogram.

De jonge West-Vlaming genoot zichtbaar van zijn succes. “Ik ben vooral blij dat ik in een wedstrijd voor een iets ruimer publiek kon tonen wat ik waard ben”, besloot hij tevreden.

