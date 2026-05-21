Kevin Vanbuggenhout
🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro
In de Giro zal Lotto-Intermarché op nog meer hopen van Toon Aerts, zeker nu Lennert Van Eetvelt er niet meer bij is. De vraag is of de aanvallers of de sprinters het zullen halen vandaag. Jonas Geens kiest alvast voor de aanval.

Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt

Heel even was er sprake van een ruimere kopgroep, omdat het peloton de initiële vlucht weinig speelruimte gaf. Daardoor zag een groep renners de kans schoon om naar de kop van de koers te rijden. Daar zaten met Toon Aerts en Jasper Stuyven ook twee Belgen bij. Zo zaten er in totaal dus drie landgenoten vooraan, met ook nog altijd Jonas Geens in de kopgroep. 

Er waren echter te veel renners van sprintersploegen meegeschoven om de boel te proberen lamleggen. Stuyven was natuurlijk ook iemand van die sprintersploegen, want Soudal Quick-Step heeft Paul Magnier achter de hand. Daardoor waaiden een heel aantal renners weer terug naar het peloton. Geens tracht wel nog altijd met enkele medevluchters een beperkte voorsprong te verdedigen. 

Geens (Alpecin-Premier Tech) opnieuw in de aanval

Het is niet voor het eerst in de Giro, maar Jonas Geens van Alpecin-Premier Tech is mee in de aanval gegaan. Dat is in theorie slim bekeken van de man die aan zijn eerste seizoen bij zijn huidige ploeg bezig is. Het is immers niet zeker of de aanvallers of de sprinters in de twaalfde etappe aan het langste eind trekken. In het nadeel van Geens speelt dat het geen talrijke kopgroep is.

Er zijn slechts vier andere renners met hem meegesprongen. Dat zijn Manuele Tarozzi, Jardi Christiaan van der Lee, Juan Pedro Lopez en Mattia Bais. Deze groep moet dus wel te controleren zijn. De sprintersploegen zullen dus wel geloven in hun kansen.

Voor aanvang van de twaalfde rit was Toon Aerts bij Cycling Pro Net eerlijk over het gemoed bij Lotto-Intermarché. "We moesten ons weer wat bij elkaar rapen. Het is triest voor ons als ploeg dat we maar met vier renners zijn", verwijst hij naar de opgave van Van Eetvelt. "We blijven ervoor vechten", verzekert Aerts dat de strijdlust er nog is.

Het is dus niet zo dat de Belgische ploeg enkele dagen nodig heeft om alles te verwerken en er dan pas weer voor gaat. Aerts heeft een mooie uitslag in Novi Ligure in gedachten. "Het wordt wellicht een sprint in een uitgedund peloton. Misschien zit er een toptiennotering in voor mij, want wellicht gaan Groenewegen en Milan overboord op de klimmetjes."

Aangezien zijn naam al gevallen is, is het ook interessant wat diezelfde Groenewegen te zeggen had voor de start van de etappe. "Als het een sprint wordt, kijk ik er naar uit. Milaan of Rome wordt een grotere kans, maar dit kan ook een kans zijn. We hebben veel plannen en hopelijk pakt er eentje goed uit." Zijn ploeg kan het dus ook op een andere manier proberen.

De beste sprinter uit de Giro is voorlopig Paul Magnier en die kan normaal ook wel uitdagend terrein aan. "We gaan proberen de hele dag te controleren. Dat wordt moeilijk. In Milaan en Rome krijgen we in principe nog twee massasprinten. Als ik nog een keer extra kan sprinten, zou dat mooi zijn", trapt de drager van de puntentrui een open deur in."

