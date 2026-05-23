Eindelijk in de roze trui: Jonas Vingegaard heeft mooie woorden voor zijn ploegmaats

Met een derde ritzege heeft Jonas Vingegaard de Giro helemaal naar zijn hand gezet. De Deen heeft de roze trui veroverd en staat meteen stevig aan de leiding, ruim een week voor het einde van de Giro.

De rit winnen en de roze trui pakken. Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike hadden hun doelen duidelijk uitgesproken voor de start van de veertiende etappe. En ze maakten het ook helemaal waar.

Visma-Lease a Bike controleerde de hele dag voor Vingegaard, op zo'n vijf kilometer van de streep liet de Deen iedereen achter en pakte zijn derde ritzege. Vingegaard neemt ook de roze trui over van Eulalio.

Vingegaard dankt ploegmaats voor harde werk

"Van mijn drie ritzeges in deze Giro zal deze mij het meeste bijblijven", zei Vingegaard in het flashinterview. "Ons plan was om de etappe van bij de start te controleren en dat hebben we ook gedaan."

"Het was heel indrukwekkend wat ze deden. Ik ben dan ook trots op hen en ben blij dat ik hen heb kunnen terugbetalen voor hun zware werk." Op zo'n vijf kilometer versnelde Vingegaard, maar dat was niet vooraf afgesproken.

"Dat is altijd wat improviseren, maar we wilden het wel proberen toen het wat steiler werd. Het tempo van Piganzoli lag al zo hoog dat hij bijna iedereen uit het wiel reed en ik zelfs niet moest aanvallen."



Stevige bonus Vingegaard in het klassement

Vingegaard is ook de nieuwe roze trui in de Giro, hij heeft een voorsprong van 2'26" op Eulalio en 2'50" op Gall. De Deen heeft dus meteen een stevige bonus op zijn concurrenten.