'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

Kaden Groves bewees Alpecin-Premier Tech de laatste jaren mooie diensten. De 27-jarige Australiër zou nu echter denken aan een vertrek bij de Belgische formatie. Volgens verschillende buitenlandse media trekt Groves volgend jaar naar Tudor Pro Cycling Team.

Het vertrek van Kaden Groves wordt bevestigd door WielerFlits en L'Équipe. De Australiër zou de deur zo na vier jaar dichttrekken bij Alpecin-Premier Tech, waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. Tudor Pro Cycling Team zou zijn nieuwe werkgever worden.

Success in de grote rondes

In die vier jaar boekte Groves heel wat successen. Zo won hij maar liefst zes ritten in de Vuelta om zijn totaal op zeven te brengen in de Spaanse rittenkoers. Hij pakte er ook twee keer de puntentrui (2023 en 2024).

Daarnaast boekte Groves voor Alpecin-Premier Tech ook onder meer twee etappezeges in de Giro en één in de Ronde van Frankrijk. De sterke Australiër neemt dus afscheid met een zeer mooi palmares. Dit seizoen werd hij geteisterd door een knieblessure.

KADEN GROVES TO LEAVE ALPECIN FOR TUDOR



L’Équipe reports that Kaden Groves has made his decision… he will leave Alpecin PremierTech, where he has been the team’s second sprint option, and join Tudor Pro Team.



With Dainese leaving the team and De Kleijn being injured, the team… pic.twitter.com/n5rl4IZDZh



— Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) June 2, 2026

Groves wordt een ploegmaat van De Lie

Vanaf volgend seizoen zou Groves dus uitkomen voor Tudor Pro Cycling Team. De Zwitserse formatie bouwt volop aan een nieuwe ploeg en zou naast Groves ook Arnaud De Lie binnenhalen. Dat zijn meteen twee namen die kunnen tellen.

Het team van Fabian Cancellara wil duidelijk prominenter meedoen om de prijzen en investeert daarvoor stevig in het team voor volgend seizoen. Met Groves en De Lie halen ze alvast al twee aalvlugge mannen binnen die op een goede dag altijd kanshebbers zijn voor de zege.