Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"
Foto: © photonews

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Jan Bakelants dacht dat zijn vriendschap met Wout van Aert bezegeld ging worden met een heel ferme traktatie. Het is echter vooral een heel dure rekening geworden.

We spoelen even meer dan een maand terug. In Wielerclub Wattage speelt Bakelants het klaar om in 90 seconden de helft van het palmares van Van Aert op te sommen. Van Aert beloofde te trakteren op een etentje in het Spaanse Girona. Bakelants en Soete zouden daar sowieso vertoeven om deel te nemen aan The Traka, de gravelrace.

Sporza meldt dat Bakelants in het Wielerclub Wattage Festival vertelde hoe die avond verlopen is in het restaurant. "Je eet allemaal kleine dingen, maar je eet wel de hele avond door. Het is een show die wordt gegeven." Na afloop van de show kwam de chef hen nog even groeten en liet hij ... de rekening alsnog presenteren.

Van Aert deed enkel de reservatie

"Ja, er was gereserveerd door Wout van Aert, maar jullie moeten dat nog afrekenen. Wout heeft alleen de reservatie gedaan", zei de chef. Ik, Soete en zijn vriendin konden even leuk 700 euro per persoon aftikken", onthult Bakelants. "En onze Wout had beloofd dat we gratis gingen eten. Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

De manier waarop Bakelants het vertelt, nog altijd licht onthutst, maakt duidelijk dat hij er op het moment zelf niet goed van was. Afwachten maar of dit nog een staartje krijgt. Zal die rekening vereffend worden en neemt Van Aert de kosten alsnog op zich? Dat krijgen we ongetwijfeld nog wel te horen, maar het is nu al een leuke anekdote.

Van Aert rijdt binnenkort de vroegere Dauphiné


Ondertussen moet Van Aert zich ook nog voor serieuze zaken opmaken. Na zijn trainingsweken in de Sierra Nevada zal Van Aert binnenkort opnieuw aan de start van een wielerwedstrijd verschijnen. Van Aert doet immers mee aan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, die komende zondag 7 juni van start gaat.

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