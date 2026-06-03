OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken
Foto: © photonews

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Grischa Niermann maakt een heel opvallende keuze en zet zijn schouders onder een nieuw project. Dat doet hij niet alleen: hij zal onder andere een beroep kunnen doen op Dan Lorang, de coach van Remco Evenepoel. Niermann en Lorang gaan aan de slag bij Lidl-Trek, waar een gloednieuw tijdperk begint.

Nadat uitlekte dat Niermann weg zou gaan bij Visma-Lease a Bike en dit ook bevestigd werd door zijn huidige werkgever, heeft ook zijn nieuwe ploeg haar nieuwe structuur voorgesteld. Lidl-Trek doet uit de doeken dat teambaas Luca Guercilena na zestien jaar de fakkel doorgeeft. Andy Schleck wordt CEO en Grischa Niermann CSO.

De Duitser die de overstap maakt van Visma-Lease a Bike wordt Chief Sporting Officer. "Mijn hele leven spendeerde ik bij de organisatie die vandaag bekend is als Visma-Lease a Bike. Ik voelde dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Bij Lidl-Trek krijg ik de kans om een van de meest ambitieuze projecten in het wielrennen vorm te geven."

Niermann verwijst ook naar de band met zijn thuisland, omdat de ploeg ook een Duitse licentie heeft sinds Lidl eigenaar is geworden. Een van de mensen die Niermann onder zich krijgt is Dan Lorang, de huidige coach van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Het was al langer bekend dat Lorang eind juli weg zou gaan bij Red Bull.

Lorang wordt bij Lidl-Trek Head of Performance. "Dit project heeft alle ingrediënten om een succes te worden op de lange termijn. Naast getalenteerde atleten is er ambitieus leiderschap en een uitstekende groep mensen die werkt achter de schermen. Ik vind het boeiend om te helpen bouwen aan een omgeving met een hoog niveau qua performance."

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Red Bull heeft al geanticipeerd

Red Bull heeft reeds geanticipeerd op het vertrek van Lorang door onlangs Tim Heemskerk aan te trekken. Die was dan weer op zijn beurt vertrokken bij ... Visma-Lease a Bike. Heemskerk is immers de voormalige trainer van Jonas Vingegaard en krijgt nu dus Evenepoel onder zijn hoede.

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