Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

De Giro d’Italia 2025 werd voor Tim Rex een avontuur om nooit te vergeten. De jonge Belg maakte zijn debuut in een grote ronde, hielp mee aan de eindzege van Jonas Vingegaard en groeide onderweg uit tot een opvallende publiekslieveling.

Droomdebuut in de Giro

Voor Tim Rex was de Giro d’Italia veel meer dan zomaar zijn eerste grote ronde. De jonge renner maakte deel uit van het team dat Jonas Vingegaard naar de eindzege loodste en kijkt met trots terug op die drie weken in Italië.

“Het begint nu eindelijk een beetje in te dalen, maar dat heeft wel even geduurd”, vertelt Rex in een mededeling van Visma Lease a Bike aan onze redactie. “Voor mij was het een Giro die ik mijn hele leven niet meer zal vergeten.”

Het feit dat hij zijn debuut maakte in een grote ronde was al bijzonder, maar het uiteindelijke succes maakte de ervaring nog indrukwekkender. Volgens Rex werden al zijn verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Belangrijke schakel in het succes

Samen met Davide Piganzoli leverde Rex een belangrijke bijdrage aan de eindoverwinning van Vingegaard. De ploeg reed een sterke en gecontroleerde koers, waarbij het plan vrijwel elke dag perfect werd uitgevoerd.

“Het is mooi om voor iemand als Jonas te mogen werken”, zegt Rex. “Je weet van tevoren dat je vol voor hem rijdt, dus als hij het dan afmaakt, geeft dat een speciaal gevoel.” De Belgische renner benadrukt vooral de collectieve prestatie. Volgens hem was de kracht van het team één van de belangrijkste factoren achter het succes.





Leren van de besten

Dat Rex al dit seizoen zijn debuut in een grote ronde mocht maken, kwam voor hem als een aangename verrassing. Als belofte voelde hij zich altijd al thuis in meerdaagse wedstrijden en droomde hij ervan ooit de Giro te rijden.

Hij kijkt dan ook dankbaar terug op de kans die hij kreeg. Tijdens de ronde kon hij dagelijks optrekken met ervaren ploegmaats en veel kennis opdoen. Die ervaringen zullen volgens hem van grote waarde zijn voor de rest van zijn carrière.

Van renner naar publieksfavoriet

Naast zijn sportieve prestaties groeide Rex tijdens de Giro ook uit tot een opvallende verschijning op sociale media. Zijn karakteristieke ‘pain face’ werd een ware hit onder wielerfans.

“Ik merkte dat mensen mij begonnen te herkennen en me T-Rex noemden”, lacht hij. Zijn populariteit steeg enorm: het aantal volgers op Instagram verdrievoudigde bijna. Het hoogtepunt? “Op dag 20 was er zelfs iemand die een t-shirt had met mijn pain face gezicht erop.” Daarmee werd Rex letterlijk een van de gezichten van deze Giro.