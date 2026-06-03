Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"
Foto: © photonews

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Tom Dumoulin is al even profrenner af, maar de Nederlander volgt de koers nog op de voet. Hij ziet daarbij dat landgenoot Fabio Jakobsen niet het niveau haalt dat we van hem gewend zijn. Meer nog: Dumoulin denkt zelfs dat de huidige Jakobsen op amateurniveau zou tekortkomen.

De 29-jarige Jakobsen boekte dit seizoen nog geen enkele overwinning en haalde in verschillende koersen ook de finish niet. In de Boucles de la Mayenne kwam hij onlangs zelfs buiten tijd aan.

Operatie aan de bekkenslagader

Jakobsen kwam in 2020 zeer zwaar ten val, maar slaagde erin om terug te keren in het peloton. De laatste jaren loopt het stroef. Vorig jaar werd hij dan geopereerd aan een vernauwde bekkenslagader, een blessure die het einde betekende van de carrière van onder meer Eli Iserbyt.

Jakobsen beleefde na de operatie naar eigen zeggen een goede winter. Toch ziet Tom Dumoulin bij de NOS Wielerpodcast dat het momenteel vierkant draait bij de renner van Team Picnic PostNL. De voormalige Giro-winnaar luidt de alarmbel.

Dumoulin vindt het triest

"Hij komt echt niet meer vooruit. Eigenlijk het hele jaar al, maar vorig jaar trouwens ook niet. Toen leek er nog een oorzaak te zijn", wordt Dumoulin geciteerd door WielerFlits. "Hij is geopereerd en nu lijkt er niets meer in de weg te zitten om zijn oude niveau te halen. Hij haalt het verre van niet."

Volgens Dumoulin rijdt Jakobsen momenteel niet rond op het niveau van de WorldTour. "Sterker, als hij op lager niveau zou koersen, bij de elite-amateurs, komt hij waarschijnlijk nog niet aan sprinten toe met dit niveau. Dat is echt triest."

Een aflopend contract

Jakobsen stond ooit bekend als een van de snelste mannen van het pak, maar is momenteel een schim van de topsprinter die hij ooit was. Zijn contract bij Team Picnic PostNL loopt af op het einde van het seizoen. Dumoulin ziet het somber in.

"Hij heeft totaal geen profwaardig niveau op dit moment", vertelt hij. "Misschien heeft hij een virus, maar op dit moment zou geen ploeg hem meer aannemen, omdat hij het niveau niet aankan."

Een indrukwekkende erelijst

Jakobsen heeft nochtans een erelijst om u tegen te zeggen. In dienst van Soudal Quick-Step won hij onder meer vijf ritten in de Vuelta en één in de Tour, twee keer de Scheldeprijs, Kuurne-Brussel-Kuurne en het EK.

Het is afwachten waar Jakobsen volgend seizoen aan de slag zal gaan. Zal hij dan ook zijn oude niveau terugvinden? Het zijn vragen waar we nog geen antwoorden op kennen.

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Fabio Jakobsen

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