Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

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De groene trui behoort tot de meest prestigieuze prijzen in de Tour de France. Toch denkt Adri van der Poel dat Wout van Aert meer kans maakt om die ooit nog te winnen dan zijn zoon Mathieu. De reden ligt volgens hem vooral in de manier waarop beide renners koersen.

Uitvallen van Philipsen veranderde alles

De Tour van Alpecin-Deceuninck kreeg in 2025 een flinke klap toen Jasper Philipsen vroegtijdig moest opgeven. Volgens Adri van der Poel had dat meteen gevolgen voor de ambities van de ploeg.

“Dat was natuurlijk jammer. Hij was kandidaat nummer één voor de groene trui”, zegt hij in de Tourspecial van Wielerrevue. Philipsen gold vooraf als de grote favoriet voor het puntenklassement en zijn uitvalbeurt zorgde ervoor dat de ploeg haar plannen moest bijsturen.

Mathieu had het misschien gekund

Toch sluit Adri niet uit dat Mathieu van der Poel zelf een gooi had kunnen doen naar de groene trui. De wereldkampioen beschikt over de kwaliteiten om zowel massasprints als lastige ritten af te werken en punten te verzamelen.

“Als hij zijn eigen kansen volledig had gezet op die groene trui, dan zit dat erin”, klinkt het. Maar volgens zijn vader is dat niet de manier waarop Mathieu tegenwoordig naar de Tour kijkt. Zijn focus ligt vooral op ritzeges en specifieke etappes die hem goed liggen.

Van Aert kiest een andere aanpak

Daar ziet Adri het grote verschil met Wout van Aert. De Belg is veel vaker bereid om onderweg punten te sprokkelen, zowel in tussensprints als in vlakke massasprints.

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“Wout sprint ook mee in massasprints en tussensprints. Mathieu doet dat niet meer”, legt hij uit. Daardoor bouwt Van Aert over drie weken Tour gemakkelijker een puntenaantal op dat nodig is om de groene trui te winnen.

Risico speelt een grote rol

Volgens Adri heeft die keuze vooral met risico te maken. Sprinten tegen de snelste mannen van het peloton brengt altijd gevaar met zich mee, terwijl Van der Poel zijn energie liever bewaart voor ritten waarin hij echt wil uitpakken.

Hij weet wat Mathieu daarover denkt. “Waarom zou ik risico nemen tegen jongens als Milan? Dan spaar ik liever energie om twee dagen later mijn eigen rit te proberen winnen.” Net daarom acht Adri de kans groter dat Van Aert ooit nog groen verovert dan zijn zoon Mathieu.

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