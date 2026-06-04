Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Na 120 jaar valt het doek over café In de Rustberg, beter bekend als Bij Kuiper, in Schepdaal. Het iconische café groeide uit tot een ontmoetingsplek voor generaties dorpsbewoners én tot het vaste supporterscafé van wielerkampioen Remco Evenepoel.

Een café met een rijke geschiedenis

Met de sluiting van In de Rustberg verdwijnt een stukje lokaal erfgoed. Het café werd in 1906 opgericht door Dominique Janssens en bleef vier generaties lang in handen van dezelfde familie. Sinds 1984 stonden Guy Janssens en Jeanine Massagé achter de toog. Op 20 juni sluiten zij definitief de deuren.

De beslissing kwam niet vrijwillig. “We sluiten het café met pijn in het hart”, vertelt Guy aan Het Nieuwsblad. Het gebouw werd afgekeurd door de brandweer en voldoet niet langer aan de huidige veiligheidsnormen. Ondanks de zoektocht naar een koper of opvolger werd geen oplossing gevonden.

Thuisbasis voor de fans van Remco

Sinds 2018 was In de Rustberg het officiële supporterscafé van Remco Evenepoel. Toch reikte de band met de wielrenner veel verder terug. “Remco en zijn ouders kwamen hier voordien ook al jaren”, zegt Guy. Door de jaren heen groeide een hechte vriendschap tussen de familie Evenepoel en de café-uitbaters.

Bij grote overwinningen van de Belgische kampioen stroomde het café telkens vol supporters. De successen van Evenepoel zorgden voor onvergetelijke feestavonden en maakten van Bij Kuiper een bekende plek binnen de wielerwereld.

Feestelijk afscheid op 20 juni

Om het einde van het café waardig te markeren, organiseert wielerclub Pedallica een uitgebreide afscheidsdag. Het programma combineert muziek en wielersport. Overdag vinden wielerwedstrijden plaats op een afgesloten parcours rond het café, terwijl ’s avonds coverbands en dj’s voor sfeer zorgen.



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Of Remco Evenepoel zelf aanwezig zal zijn, blijft voorlopig onzeker. Volgens Guy verblijft de renner momenteel in Spanje, al sluit niemand uit dat hij nog voor een verrassing zorgt.

Verhaal vereeuwigd in een boek

Het afscheid inspireerde voormalig journalist Jean-Pierre Schoukens tot het boek ’t Vat is af. In meer dan tweehonderd pagina’s wordt de geschiedenis van het café verteld aan de hand van foto’s, verhalen en getuigenissen.

“Kuiper en Schepdaal, dat hoorde bij elkaar als een sleutel en een slot”, zegt Schoukens. Het boek brengt niet alleen de cafégeschiedenis tot leven, maar ook de bijzondere band tussen de familie Janssens en de familie Evenepoel. Zo blijft de herinnering aan een unieke ontmoetingsplaats bewaard, lang nadat de laatste pint is getapt.