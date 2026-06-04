Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers
Foto: © SC

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De wedstrijdjury van de Giro d’Italia Women blijft streng optreden. Na de opvallende uitsluiting van Lorena Wiebes zijn nu ook de Griekse Argyro Milaki en de Italiaanse Anita Baima uit koers gezet wegens een overtreding met een volgwagen.

Opnieuw ingrijpen door de jury

De Giro d’Italia Women wordt de voorbije dagen niet alleen gekleurd door sportieve prestaties, maar ook door beslissingen van de wedstrijdjury. Na de eerste etappe werd sprintster Lorena Wiebes al uitgesloten omdat haar fiets niet aan de reglementaire eisen voldeed. Die beslissing zorgde voor heel wat discussie binnen het peloton.

Nu heeft de jury opnieuw hard ingegrepen. Na afloop van de vijfde etappe werden twee rensters uit de uitslag geschrapt wegens onsportief gedrag tijdens de wedstrijd.

Vasthouden aan volgwagen

Het gaat om de 33-jarige Griekse renster Argyro Milaki van Aromitalia Vaiano en de 19-jarige Italiaanse Anita Baima van Isolmant-Premac-Vittoria.

In het officiële juryrapport staat dat beide rensters werden bestraft voor “het vastklampen aan een eigen volgwagen of de volgwagen van een andere ploeg”. Het vasthouden aan een wagen kan een renster een oneerlijk voordeel opleveren en wordt daarom streng bestraft volgens de wielerreglementen.

Naast de diskwalificatie kregen Milaki en Baima ook een geldboete van 200 Zwitserse frank opgelegd.

Ook ploegleider moet vertrekken

De sancties beperken zich niet tot de rensters. Ook ploegleider Manel Lacambra van Isolmant-Premac-Vittoria werd uit de wedstrijd gezet. Dat wijst erop dat het incident vermoedelijk plaatsvond bij de volgwagen van zijn ploeg.

De jury achtte de overtreding blijkbaar ernstig genoeg om zowel de betrokken renster als de verantwoordelijke ploegleider uit koers te nemen. Daarmee wil de organisatie duidelijk maken dat overtredingen rond volgwagens niet worden getolereerd.

Strenge Giro

Met inmiddels drie diskwalificaties in vijf etappes valt op hoe streng de jury deze Giro controleert. Eerst was er de veelbesproken zaak-Wiebes, nu volgen Milaki en Baima. De boodschap van de organisatie is duidelijk: wie de regels overtreedt, riskeert onmiddellijke uitsluiting, ongeacht naam of ploeg.

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