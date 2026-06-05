De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

Met nog enkele weken te gaan tot de start van de Tour de France geldt Tadej Pogačar opnieuw als dé topfavoriet voor de eindzege. Toch kijkt UAE Team Emirates niet alleen naar de bekende concurrenten. Volgens ploegleider Andrej Hauptman dient zich namelijk een nieuwe uitdager aan.

Pogačar blijft de grote favoriet

Tadej Pogačar trekt deze zomer naar de Tour de France met één duidelijk doel: een vijfde eindzege veroveren. De Sloveen maakte ook dit seizoen opnieuw indruk en lijkt klaar om zijn status als beste ronderenner van het moment te bevestigen.

Toch wil UAE Team Emirates zich niet rijk rekenen. Ploegleider Andrej Hauptman benadrukt dat een grote ronde altijd vol verrassingen zit. In een gesprek met het Sloveense medium RTV Slovenija waarschuwde hij dat voorspellingen weinig waard zijn zolang de renners Parijs niet hebben bereikt.

“Tot Parijs zal het niet mogelijk zijn om te zeggen wie de Tour zal winnen”, aldus Hauptman. Die uitspraak onderstreept hoe voorzichtig men binnen de ploeg blijft, ondanks de uitstekende vorm van Pogačar.

Meer concurrentie dan alleen de bekende namen

Veel wielerfans kijken vooral uit naar een nieuwe confrontatie tussen Pogačar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Volgens Hauptman zou het echter een fout zijn om alleen naar die grote namen te kijken.

De Sloveen verwacht dat ook andere renners zich kunnen mengen in de strijd om de ereplaatsen. De Tour duurt drie weken en biedt meer dan genoeg kansen voor verrassingen, zowel in de bergen als tijdens de lange overgangsritten.



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Seixas maakt indruk

Opvallend genoeg noemde Hauptman ook een naam die nog niet zo goed bij het grote publiek bekend is: Paul Seixas. De jonge Fransman geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en blijft zich snel ontwikkelen.

“Op Seixas zal in de toekomst sterk gerekend moeten worden”, stelde Hauptman. Daarmee spreekt hij veel vertrouwen uit in de amper negentienjarige renner.

Volgens de ploegleider beschikt Seixas over uitzonderlijke kwaliteiten en heeft hij het potentieel om in de komende jaren uit te groeien tot een belangrijke speler in het klassement van grote rondes.

Jacht op een nieuwe Tourzege

Voorlopig ligt de focus natuurlijk volledig op Pogačar. De Sloveen beschikt over een sterke ploeg en heeft al bewezen dat hij de druk van het favorietenschap aankan.

Toch maakt de waarschuwing van Hauptman duidelijk dat het wielrennen voortdurend nieuwe talenten voortbrengt. Terwijl Pogačar deze zomer op jacht gaat naar een historische vijfde Tourzege, staat met Paul Seixas mogelijk al de volgende grote rondekampioen klaar om zijn plaats aan de top op te eisen.