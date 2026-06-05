De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met nog enkele weken te gaan tot de start van de Tour de France geldt Tadej Pogačar opnieuw als dé topfavoriet voor de eindzege. Toch kijkt UAE Team Emirates niet alleen naar de bekende concurrenten. Volgens ploegleider Andrej Hauptman dient zich namelijk een nieuwe uitdager aan.

Pogačar blijft de grote favoriet

Tadej Pogačar trekt deze zomer naar de Tour de France met één duidelijk doel: een vijfde eindzege veroveren. De Sloveen maakte ook dit seizoen opnieuw indruk en lijkt klaar om zijn status als beste ronderenner van het moment te bevestigen.

Toch wil UAE Team Emirates zich niet rijk rekenen. Ploegleider Andrej Hauptman benadrukt dat een grote ronde altijd vol verrassingen zit. In een gesprek met het Sloveense medium RTV Slovenija waarschuwde hij dat voorspellingen weinig waard zijn zolang de renners Parijs niet hebben bereikt.

“Tot Parijs zal het niet mogelijk zijn om te zeggen wie de Tour zal winnen”, aldus Hauptman. Die uitspraak onderstreept hoe voorzichtig men binnen de ploeg blijft, ondanks de uitstekende vorm van Pogačar.

Meer concurrentie dan alleen de bekende namen

Veel wielerfans kijken vooral uit naar een nieuwe confrontatie tussen Pogačar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Volgens Hauptman zou het echter een fout zijn om alleen naar die grote namen te kijken.

De Sloveen verwacht dat ook andere renners zich kunnen mengen in de strijd om de ereplaatsen. De Tour duurt drie weken en biedt meer dan genoeg kansen voor verrassingen, zowel in de bergen als tijdens de lange overgangsritten.

Lees ook... Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Seixas maakt indruk

Opvallend genoeg noemde Hauptman ook een naam die nog niet zo goed bij het grote publiek bekend is: Paul Seixas. De jonge Fransman geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en blijft zich snel ontwikkelen.

“Op Seixas zal in de toekomst sterk gerekend moeten worden”, stelde Hauptman. Daarmee spreekt hij veel vertrouwen uit in de amper negentienjarige renner.

Volgens de ploegleider beschikt Seixas over uitzonderlijke kwaliteiten en heeft hij het potentieel om in de komende jaren uit te groeien tot een belangrijke speler in het klassement van grote rondes.

Jacht op een nieuwe Tourzege

Voorlopig ligt de focus natuurlijk volledig op Pogačar. De Sloveen beschikt over een sterke ploeg en heeft al bewezen dat hij de druk van het favorietenschap aankan.

Toch maakt de waarschuwing van Hauptman duidelijk dat het wielrennen voortdurend nieuwe talenten voortbrengt. Terwijl Pogačar deze zomer op jacht gaat naar een historische vijfde Tourzege, staat met Paul Seixas mogelijk al de volgende grote rondekampioen klaar om zijn plaats aan de top op te eisen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

08:30
"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

07:00
🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

20:25
Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

19:25
🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

16:50
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

13:30
Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

15:50
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

14:50
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

13:50
Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

12:30
Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

11:30
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

10:30
Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

09:30
Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

04/06
Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

04/06
Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

04/06
Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

03/06
Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

03/06
Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

03/06
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

03/06
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

03/06
Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

03/06
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

03/06
'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

03/06
'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

03/06
'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

03/06
Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

03/06
📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof Naast de fiets

📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

03/06
Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

03/06
De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

03/06
Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

03/06
'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

03/06
Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

03/06
OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

03/06
Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

03/06
Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

02/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Lorena Wiebes Tadej Pogacar Grischa Niermann Demi Vollering Dany Lorang Daan Soete Tim Heemskerk Matteo Jorgenson Kaden Groves Juan Sebastian Molano Benavides Marc Reef Fabio Jakobsen Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Wout Poels Tim Wellens Adrie Van Der Poel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved