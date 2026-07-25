Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

Tijdens de slotweek van de Tour de France kwam er concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM kwam er met Congé Payé een nieuw televisieprogramma. Ruben Van Gucht nam de presentatie op zich. De cijfers maken wel meteen duidelijk dat Vive le Vélo de strijd om de kijkcijfer lijkt te winnen.

Congé Payé is er van 20 tot en met 26 juli iedere avond om 20.00 uur live op VTM GO - enkele uren later ook op VTM zelf. Maandag presenteert Ruben Van Gucht zijn eerste ‘Congé Payé’. Op VTM GO gaan ze de laatste week van de Tour de France volgen vanuit de zetel en het zwembad. Het wordt een ander soort talkshow dan Vive le Vélo, dat werd meteen duidelijk.

"Als het een factor kan zijn waarvoor de mensen al eens graag tv willen zien, zal ik mijn uiterste best doen wat betreft zomerse outfits. Wie weet eens met een sporadische zwembroek of misschien zelfs een Speedo", aldus Ruben Van Gucht gekscherend vooraf.

Kijkcijfers voor Congé Payé vallen tegen

En zo was het uiteindelijk ook: het zwembadgevoel en toeristengevoel was groot, al waren er ook ernstige analyses aan tafel op de avond - live op VTM GO dus ook meteen gestreamd en pas later op de televisie. Dat had ook impact.

Er was na aflevering 1 wel meteen veel kritiek. Zo zou de micro van Ruben Van Gucht te stil of te diep gestaan hebben en zou er te veel door elkaar gepraat zijn. Iets wat ze ook in aflevering 2 meteen op een speelse manier oplosten.

Er zijn natuurlijk ook de streamers

Op de tweede rustdag tijdens de Tour ging op VTM ‘Congé payé’ van start. Ruben Van Gucht en zijn metgezellen lokten bij de eerste aflevering ruim 200.000 kijkers, althans bij de uitzending op VTM om tien uur ’s avonds.





De daaropvolgende dagen zakten de kijkcijfers volgens HUMO: op dinsdag haalde ‘Congé payé’ 124.000 kijkers, op woensdag waren dat er 158.000. Vive le Vélo zit boven de 500.000 kijkers en haalde zondag zelfs nog 700.000 kijkers volgens de cijfers van het CIM.