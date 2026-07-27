Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans
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Wout van Aert heeft zijn mysterieuze aankondiging onthuld. Geen opvallend zijproject of entertainmentplatform, maar wel een eigen mobiel abonnement. Met WVA Mobile wil de Belgische topper zijn fans dichter bij zijn leven en koerservaring brengen.
Wout van Aert heeft met WVA Mobile twee mobiele abonnementen gelanceerd. De Sprint-formule kost 13 euro per maand en omvat 20 GB mobiele data, onbeperkt bellen en sms'en. Voor 35 euro per maand is er de Monument-formule, met onbeperkte data én extra's zoals exclusieve beelden achter de schermen, virtuele fietstochten en kortingen op officiële merchandise. Tijdens de Vuelta belooft Van Aert bovendien exclusieve updates en video's voor Monument-abonnees.
Van Aert wil zijn supporters dichter bij zijn leven als topsporter brengen. Dit initiatief past in een bredere evolutie waarbij sporters steeds vaker een eigen community uitbouwen in plaats van enkel aanwezig te zijn op sociale media.
Geen prijsbreker
Voor 9 euro krijg je 25 gigabyte en onbeperkt bellen bij Hey Telecom, voor 10 euro heb je 30 gigabyte bij Yoin, telkens met onbeperkt bellen. Voor 25 euro heb je dan weer onbeperkte data bij Mobile Vikings. Vergeleken met die concurrenten liggen de tarieven van Van Aert dus hoger.
Opvallend is wel dat WVA Mobile net goedkoper uitvalt dan het standaardaanbod van Telenet zelf, het netwerk waarop de dienst leunt. Mobile Unlimited bij Telenet kost 41 euro en Mobile Basic met 15 gigabyte kost 21 euro per maand. Zelfs het basisaanbod van Telenet is in promotie (16 euro) nog altijd duurder dan het goedkoopste WVA-abonnement.
Wout van Aert heeft zijn mysterieuze aankondiging onthuld. Geen opvallend zijproject of entertainmentplatform, maar wel een eigen mobiel abonnement. Met WVA Mobile wil de Belgische topper zijn fans dichter bij zijn leven en koerservaring brengen.
Mysterie rond grote aankondiging eindelijk opgelost
Enkele dagen lang hield Wout van Aert zijn volgers in spanning. Via Instagram liet hij verstaan dat er “iets groots” zat aan te komen dat zijn supporters dichter bij zijn leven zou brengen. Dat zorgde meteen voor heel wat speculatie.
Ook collega-renner Jasper Stuyven mengde zich in de discussie en grapte met een veelzeggende reactie: “OnlyFans”. Die kwinkslag zorgde voor heel wat reacties, maar uiteindelijk bleek de werkelijkheid een stuk verrassender.
Maandag stelde Van Aert officieel WVA Mobile voor, zo weet Het Laatste Nieuws, een eigen mobiel aanbod waarmee hij zijn naam verbindt aan telefonie én exclusieve wielercontent.
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Meer dan alleen bellen en surfen
Volgens Van Aert draait het project niet alleen om een mobiel abonnement. De renner wil supporters ook een unieke inkijk geven in zijn dagelijkse leven als topsporter.
“Met ‘WVA Mobile’ wil ik een nieuwe manier creëren om mijn supporters een kijkje te geven in mijn wereld: de wedstrijden, de verhalen en de momenten die je normaal gesproken niet te zien krijgt”, legt Van Aert uit aan de krant.
Wie kiest voor de basisformule Sprint, krijgt een klassiek mobiel abonnement. De uitgebreidere Monument-formule biedt daarbovenop exclusieve voordelen zoals behind-the-scenesvideo's en virtuele fietstochten met de Belgische renner.
Exclusieve beelden tijdens de Vuelta
Van Aert belooft dat de extra content niet lang op zich zal laten wachten. Tijdens de komende Vuelta a España, waar hij op 22 augustus aan de start verschijnt, zullen abonnees exclusieve video's rechtstreeks vanuit de koers ontvangen.
Daarmee wil hij zijn supporters dichter bij de actie brengen dan ooit tevoren. Fans krijgen zo een blik achter de schermen die normaal enkel voor ploegmaats en stafleden zichtbaar is.
Uniek concept in de wielersport
Volgens Van Aert is het initiatief bijzonder binnen het professionele wielrennen. “Het is spannend, en voor zover ik weet heeft nog geen enkele wielrenner zoiets eerder gedaan.” Daarmee lijkt hij een nieuwe weg in te slaan waarin sport, persoonlijke content en telecom samenkomen.
Of het concept een succes wordt, zal de komende maanden moeten blijken. Vast staat wel dat Van Aert opnieuw kiest voor een originele manier om de band met zijn supporters te versterken, terwijl hij zich tegelijk voorbereidt op zijn rentree in de Vuelta.
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