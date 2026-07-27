Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wout van Aert heeft zijn mysterieuze aankondiging onthuld. Geen opvallend zijproject of entertainmentplatform, maar wel een eigen mobiel abonnement. Met WVA Mobile wil de Belgische topper zijn fans dichter bij zijn leven en koerservaring brengen.

Bjorn Vandenabeele

Wout van Aert heeft met WVA Mobile twee mobiele abonnementen gelanceerd. De Sprint-formule kost 13 euro per maand en omvat 20 GB mobiele data, onbeperkt bellen en sms'en. Voor 35 euro per maand is er de Monument-formule, met onbeperkte data én extra's zoals exclusieve beelden achter de schermen, virtuele fietstochten en kortingen op officiële merchandise. Tijdens de Vuelta belooft Van Aert bovendien exclusieve updates en video's voor Monument-abonnees.

Van Aert wil zijn supporters dichter bij zijn leven als topsporter brengen. Dit initiatief past in een bredere evolutie waarbij sporters steeds vaker een eigen community uitbouwen in plaats van enkel aanwezig te zijn op sociale media.

Geen prijsbreker

Voor 9 euro krijg je 25 gigabyte en onbeperkt bellen bij Hey Telecom, voor 10 euro heb je 30 gigabyte bij Yoin, telkens met onbeperkt bellen. Voor 25 euro heb je dan weer onbeperkte data bij Mobile Vikings. Vergeleken met die concurrenten liggen de tarieven van Van Aert dus hoger.

Opvallend is wel dat WVA Mobile net goedkoper uitvalt dan het standaardaanbod van Telenet zelf, het netwerk waarop de dienst leunt. Mobile Unlimited bij Telenet kost 41 euro en Mobile Basic met 15 gigabyte kost 21 euro per maand. Zelfs het basisaanbod van Telenet is in promotie (16 euro) nog altijd duurder dan het goedkoopste WVA-abonnement.

Wout van Aert heeft zijn mysterieuze aankondiging onthuld. Geen opvallend zijproject of entertainmentplatform, maar wel een eigen mobiel abonnement. Met WVA Mobile wil de Belgische topper zijn fans dichter bij zijn leven en koerservaring brengen.

Mysterie rond grote aankondiging eindelijk opgelost

Enkele dagen lang hield Wout van Aert zijn volgers in spanning. Via Instagram liet hij verstaan dat er “iets groots” zat aan te komen dat zijn supporters dichter bij zijn leven zou brengen. Dat zorgde meteen voor heel wat speculatie.

Ook collega-renner Jasper Stuyven mengde zich in de discussie en grapte met een veelzeggende reactie: “OnlyFans”. Die kwinkslag zorgde voor heel wat reacties, maar uiteindelijk bleek de werkelijkheid een stuk verrassender.

Maandag stelde Van Aert officieel WVA Mobile voor, zo weet Het Laatste Nieuws, een eigen mobiel aanbod waarmee hij zijn naam verbindt aan telefonie én exclusieve wielercontent.

Lees ook... Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Meer dan alleen bellen en surfen

Volgens Van Aert draait het project niet alleen om een mobiel abonnement. De renner wil supporters ook een unieke inkijk geven in zijn dagelijkse leven als topsporter.

“Met ‘WVA Mobile’ wil ik een nieuwe manier creëren om mijn supporters een kijkje te geven in mijn wereld: de wedstrijden, de verhalen en de momenten die je normaal gesproken niet te zien krijgt”, legt Van Aert uit aan de krant.

Wie kiest voor de basisformule Sprint, krijgt een klassiek mobiel abonnement. De uitgebreidere Monument-formule biedt daarbovenop exclusieve voordelen zoals behind-the-scenesvideo's en virtuele fietstochten met de Belgische renner.

Exclusieve beelden tijdens de Vuelta

Van Aert belooft dat de extra content niet lang op zich zal laten wachten. Tijdens de komende Vuelta a España, waar hij op 22 augustus aan de start verschijnt, zullen abonnees exclusieve video's rechtstreeks vanuit de koers ontvangen.

Daarmee wil hij zijn supporters dichter bij de actie brengen dan ooit tevoren. Fans krijgen zo een blik achter de schermen die normaal enkel voor ploegmaats en stafleden zichtbaar is.

Uniek concept in de wielersport

Volgens Van Aert is het initiatief bijzonder binnen het professionele wielrennen. “Het is spannend, en voor zover ik weet heeft nog geen enkele wielrenner zoiets eerder gedaan.” Daarmee lijkt hij een nieuwe weg in te slaan waarin sport, persoonlijke content en telecom samenkomen.

Of het concept een succes wordt, zal de komende maanden moeten blijken. Vast staat wel dat Van Aert opnieuw kiest voor een originele manier om de band met zijn supporters te versterken, terwijl hij zich tegelijk voorbereidt op zijn rentree in de Vuelta.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

12:30
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

11:30
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

09:30
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

08:30
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

07:00
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

15:50
Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

20:45
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

20:30
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

17:50
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

26/07
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

14:50
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

13:30
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

13:00
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

26/07
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

26/07
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

26/07
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

26/07
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

26/07
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

26/07
Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

25/07
José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

25/07
Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

25/07
Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke Naast de fiets

Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

25/07
ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

25/07
BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

25/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07
Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

25/07
Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

25/07
Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

25/07
Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

25/07
🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

25/07
Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

25/07
Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

25/07
Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

25/07
Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg" Naast de fiets

Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg"

25/07
Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

24/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Einer Augustto Rubio Mads Pedersen Jose De Cauwer Marc Sergeant Dirk De Wolf Jan Bakelants Richard Antonio Carapaz Montenegro Maxim Van Gils Van Eetvelt Lennert Juan Ayuso Thierry Gouvenou Ilan Van Wilder Sepp Kuss Jasper Philipsen Serge Pauwels Michael Valgren Andersen

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved