Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

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Wout van Aert heeft zijn mysterieuze aankondiging onthuld. Geen opvallend zijproject of entertainmentplatform, maar wel een eigen mobiel abonnement. Met WVA Mobile wil de Belgische topper zijn fans dichter bij zijn leven en koerservaring brengen.