Naast de fiets “Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht
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Ruben Van Gucht wordt binnenkort opnieuw vader en maakte onlangs bekend dat oud-veldrijder Paul Herygers de peter van zijn dochter wordt. Die keuze leidde tot een opvallende reactie van voormalig profrenner Dirk De Wolf, die in een interview met HUMO geen blad voor de mond nam.

Van Gucht kiest voor Paul Herygers

Sportjournalist Ruben Van Gucht mag zich binnenkort opnieuw vader noemen. De peter van zijn dochter wordt niemand minder dan veldriticoon Paul Herygers, die momenteel als analist mee de Tour de France volgt voor Vive le Vélo.

In een interview met HUMO werd ook Dirk De Wolf, die samen met Van Gucht programma’s maakt over de koers, gevraagd of hij het jammer vond dat hij die rol niet kreeg. Zijn antwoord was opvallend eerlijk, maar tegelijk doorspekt met een kwinkslag.

Niet durven weigeren

De Wolf maakte meteen duidelijk dat hij geen probleem heeft met de keuze voor Herygers, maar kon het niet laten om Van Gucht een plaagstoot te geven. “Nee, het is goed dat Polleke het wil doen,” zegt hij in het blad. Daarna volgde een opmerkelijke uitspraak. “Paul is een brave jongen: hij heeft niet durven te weigeren, maar is gezwicht voor de druk van Ruben.”

Het typeert volgens De Wolf de manier waarop Van Gucht met mensen omgaat. De oud-renner schetst daarbij een beeld van iemand die anderen gemakkelijk weet te overtuigen.

Opmerkelijke sneer met een knipoog

De meest opvallende passage kwam op het einde van zijn antwoord. “Want zo is Ruben ook: hij windt iedereen rond zijn vinger, of het nu een vrouw is of de peter van zijn kind. Ook een kunst, hè?”, aldus De Wolf.

De uitspraak zal ongetwijfeld de wenkbrauwen doen fronsen, zeker omdat Van Gucht de voorbije jaren vaker het onderwerp was van mediabelangstelling rond zijn privéleven. Toch lijkt De Wolf zijn woorden vooral met een flinke dosis humor en ironie te brengen.

De vriendschappelijke steek onder water zal ongetwijfeld reacties uitlokken bij wielerfans en televisiekijkers. De Wolf staat er al langer om bekend geen blad voor de mond te nemen en geregeld kleurrijke uitspraken te doen over bekende figuren uit de wielerwereld.

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