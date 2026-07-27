Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

De prestaties van Tadej Pogacar zorgen opnieuw voor bewondering, maar ook voor vragen. Zijn indrukwekkende klimtijden doen sommige wielerfans terugdenken aan het dopingtijdperk. Jurgen Van den Broeck, die jaren na de Tour van 2010 alsnog een podiumplaats kreeg, ziet echter een groot verschil.

Derde op papier, maar nooit op het podium

Jurgen Van den Broeck eindigde de Tour de France van 2010 oorspronkelijk als vijfde. Door de latere diskwalificaties van winnaar Alberto Contador en nummer drie Denis Menchov schoof de Belg uiteindelijk op naar de derde plaats in de officiële eindstand.

Toch voelt dat voor hem niet aan als een echte podiumplaats. “Ik ben trotser op die vierde plaats in 2012 dan op die derde in 2010. Toen heb ik bevestigd dat ik geen eendagsvlieg was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij mist vooral de erkenning die bij zo'n prestatie hoort. "Die derde plek is er natuurlijk ook enkel op papier. Ik heb nooit de eer gehad om op het podium in Parijs te staan. Ik heb die mooie foto niet."

Dopingcontroles waren vroeger dagelijkse kost

Tijdens de Tour van 2026 waren nachtelijke dopingcontroles opnieuw een gespreksonderwerp. Van den Broeck maakte tijdens zijn carrière ook heel wat controles mee, al verliepen die anders.

"Ik ben wel eens in de laatste week van de Tour elke dag om 6 uur 's ochtends gecontroleerd geweest." Vooral het gebrek aan begrip stoorde hem. "Soms mogen ze toch wat meer menselijkheid aan de dag leggen. Renners zijn geen criminelen."



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Zijn ervaringen tonen hoe streng het antidopingbeleid al jarenlang is, al is de aanpak doorheen de jaren verder geëvolueerd. Na wat er zich in het verleden allemaal afspeelde is het niet onlogisch dat mensen zich vragen beginnen te stellen als iemand lange tijd heel dominant is in de koers. Dat zal altijd zo blijven in het wielrennen.

Zijn Pogacars prestaties wel geloofwaardig?

De dominantie van Tadej Pogacar roept bij sommige supporters automatisch vergelijkingen op met de jaren negentig en het begin van deze eeuw. Van den Broeck begrijpt die reflex, maar ziet vooral hoeveel de wielersport veranderd is.

"Je bent natuurlijk nooit 100 procent zeker, maar met de begeleiding van tegenwoordig kan je heel ver geraken zonder verboden middelen," zegt hij in de krant. Volgens de voormalige Belgische Tourrenner ligt een belangrijk verschil in de wetenschappelijke aanpak van voeding en training.

Met een lege tank

Van den Broeck geeft een opvallend voorbeeld van hoe sterk de sport geëvolueerd is. Waar renners vroeger zo licht mogelijk probeerden te zijn, ligt de nadruk vandaag veel meer op voldoende energie-inname.

"Wij kregen vroeger het advies om zo mager mogelijk te zijn. Bijgevolg reden wij met een lege tank die cols op. Nu eten ze twee à drie keer zoveel, waardoor ze veel meer energie hebben tijdens de koers. Dan is het logisch dat je andere prestaties te zien krijgt."

Volgens Van den Broeck hoeft de indrukwekkende dominantie van Pogacar dus niet automatisch tot wantrouwen te leiden. De combinatie van betere voeding, geavanceerde trainingsmethodes, aerodynamica en professionele begeleiding maakt dat de huidige generatie prestaties levert die vroeger nauwelijks voor mogelijk werden gehouden.