Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Remco Evenepoel betrekt vrouwlief Oumi en zijn omgeving in de hulde, nu het vaststaat dat hij tweede gaat eindigen in de Ronde van Frankrijk. De feiten maken het voor hem mogelijk om zijn criticasters nog een keertje op hun plek te zetten.

"Ik ben sowieso supertevreden. Door mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling over de strijd om de etappezege", zei Evenepoel bij Sporza vlak na de twintigste Tourrit, die hij beëindigde op een tweede plaats. "De klim moest nog twee kilometer langer duren om te kunnen winnen. Tweede in het klassement, da's prachtig."

Door achter de schermen hard te werken is het Evenepoel gelukt om een hoog niveau te halen. "Het ongeloof in mij was onterecht, dit is het bewijs", haalt hij zijn gram tegenover de criticasters. "Niet iedereen kan zeggen dat hij tweede eindigt in de Tour. Zeker de laatste jaren konden het maar twee renners zijn en nu is het iemand anders."

Evenepoel trots op Oumi, ouders en zijn ploeg

"Ik ben superfier op iedereen rondom mij", vervolgt Evenepoel. "Op de ploeg, op Oumi en mijn ouders. Het is fantastisch. Er is nog een mooie etappe om te proberen winnen, maar daarna gaan we dit zeker vieren." Daar heeft Evenepoel alle recht toe, met twee ritzeges achter zijn naam en een tweede plaats in het eindklassement.

Hij sprak ook nog met VTM NIEUWS. "Het gat op Pogacar is groot, maar het is geen tien minuten zoals een paar jaar geleden. Mijn laatste week was echt heel goed. Het toont aan dat mijn overstap naar Red Bull de goede keuze was." Zijn nieuwe ploeg maakte bewust het plan om te kiezen voor een koersloze voorbereiding.

Coaches Remco stippelden precies plan uit

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Zijn vorige coach maakte die beslissing nog en zijn huidige coach nam het plan over. "Ik heb 2,5 maanden alles tot in het detail gedaan. Mijn trainingsblokken gingen beter en beter." Het heeft er allemaal toe geleid dat hij nu tot dit resultaat komt.