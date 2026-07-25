ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

De negentiende etappe van de Tour heeft het verwachte spektakel opgeleverd, zowel op als naast de fiets. De wielerfans waren massaal toegestroomd, maar dat zorgde bij momenten voor gevaarlijke omstandigheden. Einer Rubio was het grootste slachtoffer, maar het had nog veel slechter kunnen aflopen.

De fans stonden rijen dik op Alpe d'Huez. Het zorgde voor een zinderende, maar ook incidentrijke sfeer. Einer Rubio knalde tegen de achterruit van de volgwagen van UAE, omdat die plots had moeten remmen voor een toeschouwer. De Colombiaan was er slecht aan toe en verliet de Tour met snijwonden in het aangezicht.

"Er moet sowieso iets gebeuren", vertelde profrenner Alec Segaert na de etappe in Vive le Vélo. "Het was afwachten tot er iets zou voorvallen en dat is vandaag gebeurd met Rubio." Ook andere analisten roerden zich in de debatten.

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En ook José De Cauwer was furieus. Volgens hem had het veel erger kunnen aflopen tijdens deze etappe en dus werd erger voorkomen door Matxin. En wat denkt de organisatie er dan van? Die komt met toch wel een opmerkelijke mening naar buiten.

"Of dat ongeluk te vermijden viel? Misschien zijn alle ongelukken te voorkomen op het moment dat ze gebeuren, maar het is duidelijk dat we tegenwoordig ook nieuwe auto’s hebben die overal sensoren hebben", verdedigde Thierry Gouvenou zich bij Sporza.

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"De auto registreerde een toeschouwer die voor de auto was gevallen, remde abrupt en de motor viel uit. Als we auto’s hadden gehad die twintig jaar ouder waren, zou het ongeluk niet zijn gebeurd", is de parcoursbouwer van de Tour duidelijk.





"Alpe d'Huez is legendarisch en iedereen zal erbij zijn. En het klopt dat ze gisteren met ontzettend veel waren. Dat baart ons dus toch nog steeds wat zorgen. Maar ik wil wel zeggen dat de overgrote meerderheid zich redelijk goed gedraagt: we zien minder toeschouwers naast de renners lopen, maar er blijft een klein percentage toeschouwers over dat nog steeds een beetje van alles en nog wat doet en dat het feestje een beetje verpest."